Tragedia Surgen las dudas sobre la licencia del piloto de Emiliano Sala Homenaje a Sala en el campo de entrenamiento del Nantes. / EFE Mientras familiares y amigos reclaman que siga la búsqueda del jugador, se desvela que David Ibbotson necesitaba más horas de vuelo y no podía llevar pasajeros cobrando CERI BARNETT/ANNA CUENCA Cardiff Viernes, 25 enero 2019, 16:43

Familiares y amigos del futbolista argentino Emiliano Sala insistían este viernes en que se reanudase la búsqueda de la avioneta en que desapareció cuando sobrevolaba el canal de la Mancha, mientras surgían las dudas sobre si el piloto tenía licencia para llevar pasajeros. La hermana del delantero que el Nantes acababa de traspasar al Cardiff, Romina Sala, no desistía en sus esfuerzos por lograr que las autoridades británicas retomasen la búsqueda, abandonada la víspera dadas las «remotas» posibilidades de éxito tras tres intensos días de rastreo aéreo y marítimo que no dieron ningún resultado.

«Por favor, por favor, no cesen la búsqueda. Entendemos el esfuerzo, pero por favor no paren la búsqueda», rogó la víspera tras llegar a Gales. «Sé en mi corazón que Emiliano sigue vivo», dijo Romina Sala. Desde Argentina, el padre del jugador, Horacio Sala, solicitó públicamente al presidente del país, Mauricio Macri, que interceda ante Reino Unido. «Le pido al señor presidente que siga la búsqueda, que él hable. Quisiera que nos pueda dar una mano porque nosotros somos una familia humilde. No somos ricos», dijo apesadumbrado.

«Difícil decisión»

El aparato en el que viajaban Sala, de 28 años, y su piloto, un monomotor Piper PA-46 Malibu, desapareció de los radares el lunes a unos 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey, en el canal de la Mancha. La policía buscó durante tres días y un total de más de 24 horas, explorando el litoral, peñascos e islas con ayuda de tres aviones, cinco helicópteros y varios barcos. «Hemos tomado la difícil decisión de poner fin a la búsqueda», anunció el jueves la policía ante la falta de resultados, reconociendo que las «oportunidades de supervivencia son extremadamente remotas».

El diario británico 'The Times' afirmaba este viernes, citando el registro de la agencia federal de la aviación estadounidense (FAA), que el piloto desaparecido con Sala, David Ibbotson, de 59 años y originario de Crowle, en el norte de Inglaterra, tenía un certificado de pilotaje a título privado. Por lo tanto, con este tipo de licencia no podía llevar pasajeros cobrando, añadía el diario, precisando que ese tipo de habilitación requiere más horas de vuelo y de entrenamiento.

Licencia investigada

Contactada por la agencia AFP, la autoridad civil de la aviación británica (CAA) afirmó «no poder confirmar el tipo de licencia que tenía David Ibbotson». Un portavoz de la Agencia Británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) dijo por su parte que su licencia sería revisada como parte de la investigación sobre la desaparición de la avioneta. «Examinaremos los aspectos operativos del vuelo y eso incluiría la licencia», dijo. «Nuestro propósito no es determinar culpas o responsabilidades, sino establecer la causa de un accidente», añadió. Según la prensa británica, poco antes del despegue Ibbotson le dijo a un amigo por la redes sociales que tenía «un poco oxidado» el uso de algunos controles del avión.

El representante británico del jugador, Mark McKay, explicó el jueves a Sky Sports News haber ayudado a organizar el viaje del futbolista, que tras su firma en Cardiff quería regresar brevemente a Nantes. Encontró una avioneta, dijo, que lo trasladase a Francia el sábado y lo esperase para llevarlo de vuelta a la capital galesa.