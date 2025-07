De Zubieta a Ghana, un proyecto con futuro de la Real Sociedad

Xabier Manzanares San Sebastián Lunes, 14 de julio 2025, 12:17 Comenta Compartir

En un rincón del oeste de África, donde el fútbol forma parte del día a día, nació en 2022 un proyecto que une dos continentes a través del balón: el vínculo entre la Real Sociedad y la African Talent de Ghana. Esta colaboración no se basa únicamente en enseñar a chutar, regatear y marcar goles; su verdadera misión es trasladar el modelo de aprendizaje de Zubieta para educar a través del fútbol y ofrecer un futuro a jóvenes con talento. Este verano, ese esfuerzo ha tenido su recompensa: la plantilla, compuesta por jugadores sub-14, ha conquistado la categoría B16 de la Donosti Cup, dejando huella no solo por su juego, sino también por el gran aprendizaje que han desarrollado a lo largo de esta intensa semana de torneo.

Uno de los protagonistas de este proyecto es Javi Sastre, técnico de la Real Sociedad que hace posible esta colaboración gracias a su compromiso con ambos equipos. «Me paso todo el año allí. Trabajamos muy duro en la enseñanza de los jugadores de la Academia. Tratamos de que los chavales no pierdan su esencia. Lo que queremos es trasladar el modelo de juego de Zubieta y aplicarlo en Ghana, donde genéticamente los futbolistas tienen diferentes cualidades», afirma el donostiarra. Este proceso cubre ese famoso cupo del 20% de jugadores no guipuzcoanos que conforman las filas de los equipos de la sede txuri-urdin. En esta Donosti Cup, la Academia ha dejado ver el estilo de juego que tanto caracteriza a la Real. «Creo que todos los que se han acercado a ver nuestros partidos han visto pinceladas del modelo de juego que se ve en Anoeta. Queremos salir jugando el balón desde atrás, generar oportunidades a través del juego interior y demostrar que el equipo tiene carácter», manifiesta Sastre.

La competitividad en Ghana no se asemeja a la de aquí. Los equipos de la Academia no forman parte de ninguna liga, más bien, tratan de buscar amistosos contra otras entidades. Las actividades diarias se centran en entrenamientos, clases tácticas y formación educativa. «Durante el año, los jugadores no tienen la posibilidad de enfrentarse a otros equipos. Para ellos, el evento más importante del año es la Donosti Cup. Es aquí donde pueden poner en práctica todo lo que han aprendido», defiende el técnico txuri-urdin.

La final del torneo se disputó en el campo de Gal frente al CSF Team. El partido tuvo todos los alicientes para que los jugadores demostraran el trabajo realizado en Ghana. El encuentro se decidió en la tanda de penaltis, tras finalizar el tiempo reglamentario con un empate a tres. El jugador ghanés más destacado fue Christ Emmanuel Porquet, autor de tres goles durante el partido, incluido el que certificó la victoria desde los once metros. «La final ha demostrado que los chavales están preparados. Se les notaba nerviosos y han sabido afrontar las dificultades jugando a fútbol. Estoy muy contento por como han cerrado este gran evento», destaca.

Fichaje para la Real C

La participación en la Donosti Cup también sirve para fidelizar el proyecto de la Academia. Este tipo de experiencias permite a los jugadores conocer San Sebastián y comprobar de primera mano el nivel de competitividad en otros territorios. «Está claro que los medios económicos y materiales que tenemos en Ghana no son los mismos que los de Zubieta, pero sí son suficientes para formar a los jugadores», afirma Sastre. Uno de los últimos fichajes de la plantilla C del club txuri-urdin ha sido Andrews Adjabeng, un futbolista que pasó por la Academia y que hoy entrena en las instalaciones de Zubieta.

Según la normativa FIFA, clubes como la Real Sociedad deben esperar a que los jugadores cumplan 16 años para poder incorporarlos, con el fin de garantizar la protección adecuada del menor. «Estamos haciendo un muy buen trabajo. Los jugadores que tenemos en esta zona de África son muy físicos, con una genética diferente. Por eso, nuestro reto es trasladar la filosofía de aquí, sin perder las cualidades que les hacen únicos», concluye el técnico.

La participación de African Talent en la Donosti Cup ha servido para mostrar el trabajo que se está realizando en Ghana y para visibilizar el ambicioso proyecto de la Real Sociedad más allá de Zubieta. Es una confirmación de que la labor desarrollada en la sede txuri-urdin empieza a dar frutos también fuera de casa. El papel de Javi Sastre refuerza la apuesta firme del club por seguir formando a jóvenes con un modelo de juego claro y definido. Con recursos más limitados, pero con una base sólida en formación y valores, la Academia demuestra que el fútbol también puede ser una herramienta educativa.