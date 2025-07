Anoeta se convierte en el teatro de los sueños

La 33ª edición de la Donosti Cup fue oficialmente inaugurada anoche en Anoeta. Lo hizo con un acto que reunió en el estadio a bastantes ... más de 20.000 personas que cantaron, bailaron, aplaudieron, soñaron y se emocionaron en la gran fiesta del fútbol base internacional que es esta ceremonia. Con 30 países representados, 900 equipos y más de 15.000 participantes, fue una noche para el recuerdo.

Este acto de inauguración sabe reinventarse cada año para llegar a un público que cada vez es más numeroso y, por ello, anoche hubo muchos ingredientes para que la fiesta fuera redonda. El nuevo Anoeta con su acústica y juegos de luces ayuda a vivir una experiencia más completa, pero lo cierto es que esta cita cada año propone más alicientes que el público, con una vinculación directa con el torneo o sin ella, sabe apreciar.

Entre otros momentos que quedarán grabados en la memoria de muchos de los asistentes estará esa bandera palestina desfilando sin equipo, pese a que un club de Gaza estaba invitado, o, en un plano muy distinto, el estreno en Donostia de Leire Martínez. La antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh cantó dos temas en el escenario instalado sobre el verde de Anoeta. 'Mi nombre' es su último éxito, y con 'Cometas por el cielo', gran parte del público presente coreó a pleno pulmón el estribillo de la canción.

Emoción al piano

El otro gran nombre de la noche fue el de Jakes Txapartegi, un pianista invidente hondarribiarra de quince años que se ganó a todos los asistentes desde los primeros instantes con su interpretación del 'Bat-batian' de Aita Donostia. Esta pieza, que sirvió también como homenaje a la quinta edición de la Donosti Authentics Cup, fue uno de los momentos emotivos de esta ceremonia de inauguración. El estadio se vino abajo con el desfile de los equipos de esta categoría.

En Anoeta hubo anoche tiempo para mucho más. No faltó ese colorido desfile de todos los clubes (y muchos árbitros) participantes en el torneo, ordenados por continentes y países, primero, y comunidades autónomas, después. En ausencia de las etíopes de Hold My Hand, que no han podido viajar por problemas de visado, los tanzanos de la Future Stars Academy y las Dragonas de Lavapiés se llevaron las ovaciones más intensas.

Volviendo al terreno de la música y la danza, hay que destacar también, dentro de una inauguración muy viva e intensa, las coreografías de Bamboo Dance y del Club de Gimnasia Rítmica Donostia, así como esa versión moderna del aurresku que Gero Axular Dantza Taldea bailó a los equipos nacionales y locales. Con el 'I will survive' los pocos asistentes que quedaban por dar rienda suelta a sus emociones terminaron por desatarse y en medio de ese estado de euforia y con la pirotecnia alumbrando el cielo donostiarra quedó inaugurada la 33ª edición de la Donosti Cup, la más internacional, la más guipuzcoana y la que cuenta con un mayor número de equipos femeninos.

El domingo, después de 2.200 partidos a lo largo y ancho de Gipuzkoa, e incluso más allá de nuestras 'mugas', quince equipos levantarán sus copas al cielo. Hasta entonces, todos tienen el derecho a soñar con ello.