La doble versión de Luis Enrique por su agresión a Joao Pedro: del «le toco y se tira» al «nos hemos empujado todos»

Nadie esperaba que el Chelsea se impusiera de una manera tan clara al PSG en la final del Mundial de Clubes. Un 3-0 ya al finalizar la primera parte dejó el título sentenciado y las chispas entre los jugadores de ambos equipos comenzaron a saltar. Entradas sucias, tirones de pelo con expulsiones y una traca final en forma de tangana una vez el colegiado señaló el final del duelo. Entonces jugadores y técnicos se enfrentaron a empujones sobre el verde, entre ellos el propio entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que agredió al delantero de lo ingleses, Joao Pedro, que cayó al suelo de forma aparatosa tras sentir la mano del entrenador asturiano en el cuello.

A partir de ahí, solo quedaba conocer las versiones de todos los implicados para conocer los detalles que llevaron a esa pelea tan poco edificante y que puede suponer una dura sanción para el entrenador del PSG. Luis Enrique fue apartado del barullo y a partir de ahí dio dos versiones sobre lo sucedido. En primer lugar, una que fue captada por las cámaras sobre el césped tratando de justificar ante uno de sus técnicos de apoyo lo sucedido. «Soy tonto. Está así parado, me empuja, le toco y se tira», le explica a otro compañero de forma clara.

Posteriormente en rueda de prensa, el técnico del PSG da otra versión en la que explica que «hay empujones por parte de todos». «Al final del partido hay mucha tensión y es una situación evitable por parte de todos. Trato evitar que mis jugadores entren y vaya a más. Hay empujones por parte de todos. Es algo evitable, no tengo nada más que añadir», apunta el técnico.

Una rueda de prensa en la que el propio entrenador deja también respuestas que dejan a más de un periodista con la boca abierta. «Aquí no hay perdedores, hay un subcampeón. En el deporte de alto nivel no hay perdedores. Perdedor es el que se rinde. Es muy bonito saber en los momentos delicados quién está a tu lado. Desde jovencito puedo caer mejor o peor y no lo puedo controlar, pero caigo bien a las personas que me conocen. No sé si es algo egocéntrico», señala tras la pregunta de un periodista en torno a que la del Mundial de Clubes es la única final que ha perdido el PSG este año.

Joao, responde: «Se les fue la cabeza»

Por su parte, Joao Pedro tampoco quiso pararse mucho en lo sucedido, y a preguntas de periodistas sobre la tangana, señaló que «todo el mundo quería ganar el partido y, al final, perdieron la cabeza». El delantero del Chelsea, autor del tercer gol, prefirió «no hablar más del tema, ya que todos sabemos cómo funciona esto».

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, admitió por su parte que «no vi lo que sucedió». «Cuando señaló el final saludé a Luis Enrique y fui a darle la mano al árbitro», añadió. Después sí que apareció en escena para hablar con su compatriota, el portero italiano del PSG, Gianluigi Donnarumma, para apaciguar los ánimos.