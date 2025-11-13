Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Labaka, sentado en el banquillo de Garmendipe. Felix Morquecho
Mikel Labaka | Segundo entrenador de la Euskal Selekzioa

«Disfruté mucho en la Real. No estaba ni saturado ni quemado»

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:33

- ¿Qué ha estado haciendo durante estos meses fuera de los banquillos tras sus años junto a Imanol Alguacil?

- Durante estos meses he visto ... muchos partidos de fútbol porque me gusta el fútbol, pero es verdad que también he visto esos partidos desde otra perspectiva. Sinceramente disfruté mucho en la Real y no estaba saturado ni quemado. Ninguna de esas razones me llevó a alejarme un poquito del fútbol.

