«Disfruté mucho en la Real. No estaba ni saturado ni quemado»

Bruno Parcero San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:33

- ¿Qué ha estado haciendo durante estos meses fuera de los banquillos tras sus años junto a Imanol Alguacil?

- Durante estos meses he visto ... muchos partidos de fútbol porque me gusta el fútbol, pero es verdad que también he visto esos partidos desde otra perspectiva. Sinceramente disfruté mucho en la Real y no estaba saturado ni quemado. Ninguna de esas razones me llevó a alejarme un poquito del fútbol.

- ¿Veremos algún día a Mikel Labaka de primer entrenador de un equipo o ha dado carpetazo a esa posibilidad? - Bueno, es una cosa que no descarto pero también tengo que ser sincero y ahora mismo no estoy buscando ni hablando con nadie para poder pelear por esa opción. Si surge alguna oportunidad para poder valorar esa opción porque a alguien le parece que puedo hacerlo bien.... Yo ahora mismo no cierro ninguna puerta pero tampoco descarto que no se dé nunca. - ¿Su etapa como segundo entrenador cambió en algo la visión del fútbol que tenía como jugador? - Sí, te cambia el punto de vista. No es lo mismo pensar como jugador o como entrenador. Es algo lógico que el jugador sea más egoísta. Yo también lo era. Es una tendencia casi natural. Como jugador piensas más en lo tuyo, aunque evidentemente quieres que el equipo gane porque eso te beneficia y estás mucho mejor. Cuando eres el entrenador tienes que primar al grupo por encima de todo, sabiendo también que hay que manejar a los individuos.

