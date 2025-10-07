Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

marcos Llorente y Vinicius Jr. en el último derbi madrileño. Efe

Habrá derbi madrileño en las semifinales de la Supercopa de España

La primera semifinal, que se jugará el 7 de enero, enfrentará al Barcelona y al Athletic, mientras que la segunda será un Atlético - Real Madrid

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 7 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Habrá derbi madrileño en las semifinales de la Supercopa de España. Este martes se han hecho oficiales los horarios y el orden de las semifinales de la Supercopa de España que, un año más, se disputará en Arabia Saudí, concretamente en la ciudad de Yeda.

Tras el sorteo desarrollado de forma telemática con los clubes implicados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la primera semifinal, que se jugará el próximo 7 de enero, enfrentará al Barcelona y al Athletic, mientras que la segunda será un Atlético-Real Madrid.

Será el segundo duelo entre los equipos madrileños tras el partido de Liga disputado en el Metropolitano el pasado 27 de septiembre, que terminó con una contundente victoria del equipo rojiblanco por 5-2 y que significó la única derrota del equipo blanco en lo que va de temporada.

La final del torneo se disputará el domingo 11 de enero, y al igual que las dos semifinales se disputará a las 20.00 horas. Los tres encuentros se jugarán en el estadio Alinma, popularmente conocido como Al Jawhara ('La Joya Radiante' en castellano).

El primer título de Flick con el Barcelona

El pasado año, el Barcelona conquistó su decimoquinta Supercopa de España después de golear por 2-5 al Real Madrid en la gran final del torneo. Aquel título significó el primero para Hansi Flick como entrenador del conjunto azulgrana.

El Real madrid, con 13 títulos, es el segundo equipo más laureado de esta competición. Athletic y Deportivo de la Coruña, con 3 títulos, le siguen en esta clasificación. El Atlético tiene dos títulos y Valencia, Sevilla, Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad, con uno, completan el palmarés de la Supercopa de España.

