Entre la arena y gestos de deportividad, Zarautz vivió ayer una jornada en la que el respeto fue el mejor gol. Los participantes del Campeonato ... de Fútbol Playa se sumaron ayer a la campaña Kirolean Errespetuz bajo el lema 'Dale un like al respeto', acompañados por el concejal de Deporte de Zarautz, Inaxio Illarramendi; el director de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, Roberto Ramajo; el coordinador de Zarautz Kirol Elkartea, Julen Aizpitarte; el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka; y el jefe de la sección de Deportes del Diario Vasco, Álvaro Vicente.

Jugadores y familias no dudaron en acercarse para promover la práctica del deporte basada en valores que buscan fomentar un entorno de solidaridad, compañerismo y respeto. En los rostros de los 'playeros', vestidos con camisetas que reivindican la importancia de mantener un buen comportamiento durante la práctica deportiva, se podía ver alegría, ilusión y espíritu competitivo antes de empezar la última jornada del campeonato.

«Debemos explicarles a nuestros hijos e hijas que no solo se trata de ganar o perder, sino también de saber disfrutar del deporte. Es crucial aprender cómo comportarse a la hora de competir», recalcó Roberto Ramajo. El irundarra añadió que «la iniciativa tiene como eje central el respeto, pero también hay que resaltar la importancia de difundir la igualdad».

Son muchos los valores que se aprenden a través del deporte. Jugando al fútbol, los más jóvenes desarrollan habilidades que van mucho más allá de chutar un balón. «El respeto es muy transversal y abarca muchas áreas. Uno aprende a trabajar en equipo, a aceptar los errores, a no faltar el respeto a los compañeros. Estas campañas son fundamentales para que los jóvenes crezcan con una buena base», manifestó Inaxio Illarramendi. Este tipo de iniciativas no están solamente dirigidas a los jugadores, es crucial que los familiares también sepan cómo deben comportarse. «Visibilizar estos eventos ayuda a que los más pequeños se formen en un entorno libre. En ocasiones el problema está fuera de los campos, con padres y madres que a veces no dejan disfrutar a los jugadores», afirmó el zarauztarra.

«Disfrutar con deportividad»

Xabier Txurruka, alcalde de Zarautz, no dudó en asistir al evento y disfrutar de la jornada final del campeonato. «Es fundamental que los chavales crezcan desde el respeto mutuo. Tanto en los colegios como en los clubes se les inculca desde que son muy pequeños una base de valores. El mensaje que les doy a estos deportistas es que disfruten con sus amigos, siempre con deportividad», afirmó. La fiesta que se vivió ayer en la playa estuvo acompañada de música, color y familiares que estaban deseando ver a los más pequeños jugar junto a sus compañeros. «Hoy es la gran fiesta del fútbol en donde la prioridad es pasárselo bien y aprender. El fútbol en Zarautz es una de las actividades más importantes y por eso es crucial que en este tipo de eventos el respeto brille por sí solo», explicó Txurruka.

El fútbol playero se unió así ayer a la campaña en la que el respeto lo es todo. Familiares y jugadores alzaron el pulgar hacia arriba, aunando fuerzas en contra de la violencia en los campos o en cualquier espacio donde se practique deporte. Kirolean Errespetuz busca fomentar la erradicación de la violencia de todos los campos y construir un entorno libre de malas influencias y antideportividad. Porque el deporte, más allá de la competencia, es una escuela de valores. Es en cada entrenamiento, en cada partido, en cada gesto dentro y fuera del campo, donde se siembra la semilla del respeto. Padres, madres, entrenadores, árbitros, y sobre todo los jugadores, tienen la responsabilidad compartida de hacer del deporte un espacio seguro, integrador y educativo.