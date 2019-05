Final Paco Alcácer, un goleador copero que irá con el Valencia Paco Alcácer, con las camisetas del Barça y del Valencia. / R.C. Al delantero del Borussia Dortmund, que vio puerta en las últimas seis ediciones del torneo del KO, incluyendo la final de 2017, le tocará seguir desde la distancia el duelo entre sus dos exequipos JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 24 mayo 2019, 07:57

Paco Alcácer irá con el Valencia desde la distancia en la final de la Copa del Rey que disputará frente al Barça, otro de sus exequipos. El delantero de Torrent no olvida sus raíces, ahora que su carrera parece haber despegado en el Borussia Dortmund tras dos temporadas de azulgrana con escaso protagonismo, en las que primero se topó con un tridente indiscutible como el formado por Messi, Suárez y Neymar y luego, una vez que el brasileño hizo las maletas rumbo a París, con la llegada de Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, los dos fichajes más caros de la historia del Barça.

«Había que dar el paso aunque fuera difícil. Me quedo con todo lo que mejoré en esos dos años», explica el futbolista sobre aquella decisión de dejar el Valencia cuando era su gran referente que gran parte de la afición che no entendió. La airada respuesta del valencianismo ante su partida aún escuece al delantero, cuyo olfato goleador fue pulido sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. «Yo soy del Valencia y siempre he sido del Valencia. Por mucho que pudiese decir la gente cuando me fui yo siento lo que siento. Hace tiempo que el Valencia no gana un trofeo y el Barça tiene muchos», señaló el futbolista sobre sus preferencias de cara a la final del próximo sábado en el Benito Villamarín.

Precisamente el torneo del KO fue un oasis en mitad del desierto para Alcácer en aquella complicada etapa culé. El delantero marcó cuatro tantos en dos temporadas, incluido un gol en la final de 2017 en el Vicente Calderón ante el Alavés, en la que además fue titular por la ausencia de un sancionado Luis Suárez -una circunstancia que vuelve a darse esta vez- y disputó los 90 minutos de juego en su momento de mayor gloria como azulgrana.

Marcó en la final de 2017 ante el Alavés, en la que fue titular por la ausencia de un sancionado Luis Suárez y disputó los 90 minutos de juego en su momento de mayor gloria como azulgrana

Ya antes de ejercer como culé, Alcácer había demostrado una especial sintonía con la Copa, puesto que a pesar de no alcanzar la final, vio puerta en las tres ediciones del torneo disputadas como futbolista del primer equipo del Valencia (2014-2017) y también durante su campaña cedido en el Getafe (2013-14). De hecho, el futbolista debutó con el Valencia en un duelo copero. Fue un 11 de noviembre de 2010, a los 17 años, cuando saltó al césped de Mestalla como titular en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Logroñés, en una noche en la que también debutó otro canterano de Paterna como Isco, que además se lució con un doblete.

Ahora, después de su difícil paso por el Barça, las cosas parecen haber cambiado para Alcácer, revitalizado después de su marcha al Dortmund. De hecho, se ha convertido en el segundo máximo goleador de la Bundesliga después de haber marcado 18 goles que sólo supera un clásico como Robert Lewandowski, pero lo más destacable de todo es que lo ha hecho además en 1.203 minutos de juego, lo que arroja un insuperable promedio de un tanto cada 66 minutos que habla mucho de su papel de revulsivo.

Debutó con el Valencia un 11 de noviembre de 2010, a los 17 años, cuando saltó al césped de Mestalla como titular en la vuelta de los dieciseisavos de Copa ante el Logroñés

Pese al regusto amargo de haber perdido el cetro alemán en la última jornada después de haber dispuesto de una ventaja de hasta nueve puntos en algún tramo del campeonato sobre el todopoderoso Bayern de Múnich, lo cierto es que la temporada de Alcácer le ha servido para que el Dortmund haya acabado ejerciendo su opción de compra de 23 millones de euros fijos más cinco en variables. A la espera de comprobar si se trata de un paso intermedio para un futuro traspaso a otro club o si supone un paso para una etapa más larga de amarillo y negro, al punta de Torrent le tocará seguir desde la barrera esa final que siempre pensó que disputaría sobre el césped, soñando con regresar pronto a la selección y quien sabe si algún día no tan lejano a ese Valencia al que apoyará el sábado como un valencianista más.