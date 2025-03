Ancelotti: «Me encanta el fútbol del Madrid, pero también me gusta cómo juega el Barça»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 31 de marzo 2025, 13:15 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti rehusó entrar en debates sobre quién juega mejor, si el Barça o el Real Madrid. «El Barcelona juega muy bonito, el Real Madrid juega un fútbol distinto de mucha calidad. Me encanta el fútbol del Madrid, pero también me gusta cómo juega el Barcelona. Es difícil comparar el estilo de juego de dos equipos porque depende mucho de los jugadores. El Madrid tiene características distintas a los del Barcelona. Se puede decir que el Barcelona juega muy bien y el Madrid juega muy mal. A mí me encanta como juega el Real Madrid. Hace tres años que me encanta. Hay temporadas más complicadas o menos. Esto cambia. No siempre tienes la misma estructura. Cambian los jugadores y por eso es imposible cambiar esa identidad tan definida. El que intenta tener la misma identidad siempre, falla al final», reflexionó el italiano en la previa del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que medirá a su equipo el martes con la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

«Estamos bien. La plantilla está animada, motivada y en buena forma. Tenemos la oportunidad de jugar otra final, que nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que nos ha salido bien en los últimos años y queremos repetir», explicó Ancelotti sobre ese encuentro frente al cuadro txuri-urdin al que los blancos llegan con una mínima ventaja gracias al gol de Endrick que propició la victoria de los de Chamartín hace un mes en Anoeta, pero castigados por un calendario asfixiante.

El de este martes será el partido número 50 del Real Madrid en lo que va de curso, un ritmo infernal que Ancelotti no concebía cuando calzaba las botas. «No había este desgaste. Es otro deporte, otro fútbol, no solo por el desgaste, sino por otras cosas: la preparación de los partidos, las lesiones… Tenemos que manejar todo esto con la esperanza de que un día podamos tener más tiempo para preparar los partidos. Tenemos que aguantar», dijo un técnico que volverá a apostar por Lunin bajo palos frente a la Real Sociedad, pero que no aclaró quién sería su guardameta en una hipotética final. «Hay que ver. Puede jugar Lunin, puede jugar Courtois y si están lesionados puede jugar Fran González», atajó.

Habló Ancelotti sobre la situación de Endrick, máximo goleador del Real Madrid en la Copa del Rey pero con pocos minutos en el resto de torneos. «Más allá de la competencia, no le falta nada para jugar. Tenemos jugadores de una calidad extrema. La historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo durante mucho tiempo: Vinicius, Rodrygo, Valverde, Camavinga… Si quieres estar en el Real Madrid, es costumbre chupar un poco de banquillo», indicó sobre el delantero de Taguatinga, al que ve «contento», está «trabajando muy bien» y tiene «encantado» a un míster que le da opciones de jugar el martes ante la Real Sociedad porque «en la Copa del Rey lo ha hecho muy bien».

Mbappé, camino de la leyenda

Pelea Endrick por un puesto en el tridente ofensivo nada más y nada menos que con Mbappé, al que Ancelotti vez capaz de alcanzar a un mito del Real Madrid como es Cristiano Ronaldo. «Lo que puedo aconsejar a Mbappé es que sea capaz de lograr lo que ha logrado Cristiano en el Real Madrid. Tiene la oportunidad. Eso significa que sería una leyenda como Cristiano», dijo sobre el crack de Bondy en una comparecencia en la que se mostró ilusionado con la posibilidad de ser el primer técnico que conquista tres Copas del Rey con el Real Madrid. «Estamos muy cerca de una final, lo que me motiva a mí, a mis jugadores y al club», manifestó.

Reconoció que a veces le cuesta motivar a sus futbolistas. «Hablo mucho de esto para tenerles motivados, concentrados, pero es casi imposible. Intentamos hacerlo. Este calendario desgasta mucho y es más complicado. Lo hemos hecho bastante bien. Esta es una característica del equipo. Cada uno es distinto a nivel mental. Está el jugador que está siempre concentrado y alguno que le cuesta algo más», dijo un preparador que entiende las críticas que vertió el Leganés hacia el arbitraje que realizó González Fuertes el sábado en el Santiago Bernabéu, pero que incidió en que el Real Madrid también puede quejarse «de otras situaciones grises».

Eludió, por último, entrar a valorar el hecho de que el Real Madrid o la Real Sociedad vayan a contar con un día menos de descanso para preparar la final de Copa del 26 de marzo que Barça o Atlético. «Si no jugamos, el problema está acabado. No es tan importante tener un día más o menos. Lo más importante es tener lo mínimo de descanso que son tres días», argumentó.