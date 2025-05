La conductora del atropello masivo antes del derbi catalán, negativo en alcohol y drogas

C. P. S. Viernes, 16 de mayo 2025, 09:12 Comenta Compartir

Pánico en los minutos previos al derbi catalán de Liga entre el Espanyol y el Barcelona, que terminó con victoria del equipo azulgrana con el que certificó el título de Liga. Al menos 13 personas resultaron heridas como consecuencia de un atropello masivo en los alrededores del estadio del conjunto 'perico'. Aunque el incidente se está investigando como un suceso «accidental», los Mossos han detenido a la conductora que, al parecer, perdió el control del coche, un Peugeot 208 blanco, embistiendo a las personas que estaban delante.

La mujer ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas, intentó acceder con su vehículo a una zona en la que estaban miles de aficionados del Espanyol y fue increpada y atacada con objetos contundentes que llegaron a romperle las lunas del coche. Pese a la intervención de la Brigada Móvil de los Mossos, que trató de separar a la gente y proteger el vehículo, la conductora aceleró repentinamente. Esta situación hizo que presuntamente sufriera un «ataque de pánico», tal como explicó en directo en El Partidazo de COPE el portavoz sindical de los Mossos, Toni Castejón.

😡Esto es muy GRAVE. Qué vergüenza. Agresiones y atropello masivo. Lo que ha ocurrido en la previa entre Espanyol y FC Barcelona. pic.twitter.com/jB7L08gXA8 — Álvaro Borrego (@alvaritomfs) May 15, 2025

«Quería pasar por una zona donde había muchísima afición del Espanyol. Han empezado a increparla, a tirarle absolutamente de todo, han roto los cristales con lanzamientos… Y lo que le ha sucedido a la chica es que ha tenido un ataque de pánico», detalló el portavoz.

«Aunque ya estaban los agentes empezando a proteger el coche, ha arrancado, y con las imágenes tan dantescas que hemos visto… Por suerte podrían haber sido mucho peores», añadió el portavoz policial, confirmando que la conductora fue detenida y permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

El hijo del alcalde de Badalona, entre los heridos

El atropello dejó 13 heridos: 9 leves y 4 de carácter menos leve, según informaron las autoridades. Entre los heridos se encontraba el hijo de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.

Quiero agradecer las muestras de interés por mi hijo, una de las personas afectadas por el atropello múltiple en el campo del @RCDEspanyol. Ahora estamos en el hospital haciéndole pruebas, posiblemente, quedará en un esguince en el pie. Espero que el resto de heridos sean también… — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 15, 2025

Álex, uno de los jóvenes heridos por uno de los objetos que se lanzaron al coche antes del atropello masivo contó en Cope lo sucedido: «Apareció un coche con una mujer dentro. Le han empezado a tirar cosas, y uno de los objetos me ha dado a mí en la cabeza. He visto que tenía sangre y ya sabía que me la había abierto», explicó.