Beret, encantado con Donostia: «Esta ciudad tiene un lugar muy especial en mi corazón»

Moises Arrieta Domingo, 6 de abril 2025, 23:15 Comenta Compartir

Beret, el cantante sevillano, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada final de la LALIGA FC Pro Cup. Actuó en el Kursaal ante un público entregado, combinando su pasión por la música con el ambiente vibrante de un evento que fusiona deporte, videojuegos y cultura juvenil. En un tiempo tranquilo antes de subirse al escenario, el andaluz habló sobre su vínculo con la ciudad, su amor por el fútbol, la música y su cercanía con el mundo gamer.

- ¿Cómo está siendo esta nueva experiencia en San Sebastián?

- Esta ciudad tiene un lugar muy especial en mi corazón. Siempre intento quedarme un par de días cuando vengo, aunque esta vez no va a poder ser. Pero volver aquí, con un evento así de bonito, me emociona. He cantado aquí muchas veces. Llevo diez años viviendo aquí de manera constante. Hoy mismo se me han pasado por la cabeza varios sitios donde he actuado y ni me acordaba. También recuerdo una ocasión muy especial en Bataplan, la cual me impactó mucho porque la sala estaba repleta de gente. Fue brutal.

- ¿Qué significa para usted participar en un evento como la LALIGA FC Pro Cup aquí en el Kursaal?

- Me parece brutal porque ya el hecho de venir a cantar me parece algo tremendo, y que haya circunstancias o una forma tan bonita como pasarlo tan bien con caras conocidas y poder ver colegas. Por lo cual, creo que todo el mundo va a pasárselo bien esta tarde (de domingo) y toda la gente que venga a ver al evento tanto por el evento en sí como el ratillo que vayamos a echar. Va a ser muy guay.

- ¿Ha preparado algo especial para el show?

- Pues mira, realmente lo más complicado para hoy es que, con el poco tiempo que estaré en el escenario, he tenido que elegir muy bien las canciones que cantaré y que, al final de todo, nadie diga «uy, esta sí y esta no». Al final voy a cantar cuatro temas ('Si por mi fuera', 'Por favor no te vayas', 'Vuelve' y 'Lo siento'). Sin embargo, este dilema se ha convertido en lo más especial de hoy, porque son cuatro canciones que creo que casi todo el mundo va a decir «ay, mira que guay que ha cantado esta».

- ¿Cómo surge su colaboración con este evento?

- Hace mucho tiempo que hago cosas en colaboración con el fútbol y los videojuegos. Aquellos que me conocen y me siguen saben que le doy bastante caña al FIFA y a todo aquello que esté relacionado con este mundo. A si que creo que lo he atraído sin darme cuenta. Ha sido poco a poco, con el hecho de estar todos los días echando tantas horas, me he acercado a esto. Y yo estoy super agradecido por esto que estoy viviendo.

- Al ser tan amante de los videojuegos ¿Se atreverías a echarte una partida con alguno de los cracks del torneo?

- (Ríe) La verdad es que me darían una paliza increíble, la verdad. Yo juego con mis colegas y ya me cuesta, imagínate aquí.

- ¿Le gusta mucho el fútbol entonces?

- Si, es verdad que yo antes jugaba mucho al fútbol e iba mucho a verlo. Incluso siendo fiel fan del Betis desde pequeño. Pero ahora la verdad es que bastante poco porque no tengo tiempo entre las giras y la composición. Me he apartado un poco de ese mundo.

- ¿Y sobre la Real Sociedad cuál es su opinión?

- Pues desde pequeño recuerdo que la primera vez que vi un partido del Betis fue contra ellos. De hecho fui al estadio en Sevilla con mi hermana que me invitó y tengo ese recuerdo muy marcado en mi cabeza. Cada vez que pienso en la primera vez que fui al estadio del Betis, me viene como esa tarde.

- ¿Considera que existe una conexión natural entre la música y el fútbol?

- Sí, completamente. En mi caso tuve la oportunidad de cantar en el estadio del Betis y se juntó eso. En ese momento el fútbol y la música se fusionaron. Lo hicimos con un trasfondo super bonito, que era recaudar dinero para personas que estaban sin vivienda en Sevilla. Es algo muy especial porque aquellas personas que escuchan música con el corazón, sienten y son capaces de expresar sus emociones en letras o en melodías, caso similar al fútbol en dónde también hay muchísima emoción. Son dos mundos en los que cualquier cosa puede hacerte sentir, llorar o enfadarte.

- ¿Qué le parece que el fútbol y eventos como el de hoy incluyan música en directo?

- Es un bombazo. La música en vivo en eventos deportivos me parece una idea genial. Yo estuve en la final de la Champions en Londres cuando tocó Lenny Kravitz y fue una locura. Esas dos intensidades (el fanatismo por la música y el fútbol) se complementan y multiplican la emoción.