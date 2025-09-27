El Beasain le arrebata la victoria al Real Unión El primer derbi guipuzcoano de la temporada en Segunda Federación permitió al cuadro goierritarra, recién ascendido y colista estrenar, «in extremis» contra el descendido de Irun el casillero de puntos (1-1)

Beasain y Real Unión disputaron ayer el primero de la serie de seis derbis guipuzcoanos que se jugarán este curso. El encuentro se saldó con un empate a uno, gracias a un tanto en el tiempo añadido del cuadro goierritarra.

El partido tenía todos los atractivos para que fuera una gran tarde de fútbol en Loinaz. Los locales encaraban el encuentro como colistas del segundo grupo de la categoría y con la gran necesidad de sumar sus primeros puntos de la temporada, tras un mal arranque donde solo habían conocido la derrota en las tres jornadas anteriores.

En cambio, los visitantes llegaban en una dinámica muy distinta. Con dos victorias y un empate en sus encuentros anteriores, los de Irun se presentaban en el derbi guipuzcoano en busca de la victoria y de mantenerse en los puestos altos de la clasificación. Por lo que el duelo se presentaba decisivo tanto para unos como para otros.

El choque en Loinaz comenzó con un Real Unión muy directo, insistiendo por la banda derecha con un Manex que mucho peligro por ese costado. A los diez minutos, De la Mata tuvo la primera ocasión clara del partido, un cabezazo que se marchó por encima de la portería de Artetxe.

El Beasain, con las líneas muy juntas y atento al repliegue, resistió a base de orden, disciplina y contundencia. Poco a poco, los locales se fueron asentando. El trabajo del mediocampo beasaindarra, sólido en la disputa de los balones divididos, incomodó al Real Unión, claro favorito sobre el césped y que, pese a controlar más el juego, no encontró la precisión necesaria en ataque. De hecho, Ramsés Gil, técnico de los de Irun, exigió a gritos la intensidad deseada a los suyos.

Ninguno de los entrenadores movió ficha al paso por los vestuarios de Loinaz. La tónica de superioridad del Real Unión encontró premio a los seis minutos de la reanudación: Tellechea conectó un zurdazo, y el balón besó la escuadra antes de introducirse dentro de la meta local.

La ventaja visitante quedó minorada por la lesión, en un choque, del delantero Peru Ruiz, que fue retirado en camilla y trasladado al hospital en ambulancia.

El partido se rompió y se tornó más directo desde el ecuador del segundo tiempo, lo cual favoreció las expectativas de empate del colista Beasain.

La mejor ocasión local antes del empate fue tras un balón muerto que Eizagirre envió por encima del larguero. Con el tiempo cumplido, en el minuto 92, Bengoetxea puso las tablas definitivas mediante un contragolpe finalizado de disparo esquinado. El derbi se jugó con nobleza y tuvo pocas amonestaciones.

