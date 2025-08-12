Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga

El fútbol nació en Inglaterra, pero no es muy habitual ver a jugadores de ese país en España, y mucho menos aún triunfando. A pesar ... de que la Liga española es una de las más importantes del mundo, hoy solo cuenta con cuatro jugadores ingleses: Connor Gallagher, Jude Bellingham y los nuevos de este año, Alexander-Arnold y Marcus Rashford. La situación de todos ellos no es sencilla, ya que tendrán mucha competencia en los tres grandes de España salvo en el caso de Bellingham, quien tiene afianzado su cartel de estrella aunque ahora esté convaleciente de una operación en el hombro. En el caso del centrocampista colchonero, no se descarta incluso un traspaso en el tramo final del mercado, ya que el rendimiento de Gallagher no termina de convencer al Cholo Simeone.

A priori, no les favorece el contexto histórico complicado del jugador británico en España. Las estadísticas dicen que un total de 24 futbolistas ingleses son los que han llegado a disputar al menos un partido en Primera División. La mitad de estos no llegan ni a los 30 encuentros jugados, por lo que no permanecieron mucho tiempo en un país muy diferente al suyo en clima, costumbres, tradiciones y forma de jugar y entender el fútbol. Pero no todo fueron sombras, ya que hay algunos que sí tuvieron un gran protagonismo y ganaron títulos con sus respectivos clubes.

El futbolista inglés más sonado que pasó por el fútbol español ha sido David Beckham. El mediático centrocampista londinense, contratado por Florentino Pérez en su primera etapa de presidente previo pago de 36 millones de 2003 al Manchester United, tuvo un total de 116 apariciones con el Real Madrid en cuatro años, en las que selló 13 dianas. Pero sobre todo dejó un legado imborrable, siendo el personaje más popular de la época. Su talento con el balón, junto a su carisma y atractivo físico, convirtieron al galáctico en un tipo muy destacado dentro y fuera del terreno de juego.

El revuelo que generaba Beckham levantó quizá demasiadas expectativas sobre su figura, aunque rindió a un nivel notable sobre todo en su última temporada, cuando conquistó el título de Liga en 2007. Poco antes de él disfrutó del club blanco Steve McManaman, el primero en tener éxito con el Real Madrid y autor de un gol en una de las dos finales que jugó y ganó en el Real Madrid.

El clásico rival del Madrid también disfrutó de su estrella inglesa en la figura de Gary Lineker, uno de los grandes delanteros en la historia del Barcelona. Hasta ahora es el máximo artillero inglés en Primera con 42 goles. Estuvo solo tres años en España, pero fueron suficientes para dejar su impronta y momentos inolvidables como aquel 'hat trick' al Real Madrid para ganar 3-2 en enero de 1987.

Aunque han pasado 38 años desde aquello y uno era ariete y otro más bien extremo, Lineker es el jugador en el que va a inspirar Marcus Rashford para intentar triunfar en la Ciudad Condal. Además, Lineker le ha recibido con los brazos abiertos, hasta el punto de ponerse una foto de perfil en la red social Instagram en la que ambos salen con la camiseta de la selección inglesa con el dorsal '10'. Tiene un buen trabajo por delante Hansi Flick con el ex del United, muy de más a menos en su carrera.

Buen desempeño tuvieron, más recientemente, tanto Kieran Trippier como Mason Greenwood. El primero se asentó rápidamente como titular en el lateral derecho del Atlético. Tuvo brillantes actuaciones y llegó a conquistar el título liguero con los colchoneros en el año 2021. Esa temporada se perdió varios partidos por los problemas en su país con las apuestas y el año siguiente decidió fichar por el Newcastle.

Greenwood estuvo sin jugar casi dos años por cargos de violación, que fueron retirados finalmente. Era una perla del Manchester United, pero parecía que ese escándalo había terminado con su futuro en la élite. El Getafe le brindó una oportunidad y respondió a lo grande con ocho goles y seis asistencias para recuperar su mejor nivel y relanzar su carrera, a día de hoy en el Marsella.

Finales amargos

Pero por lo general no lograron adaptarse como se esperaba al cambio cultural que provoca salir del Reino Unido y entrar en España. Por una razón u otra, algunos jugadores que brillaron allí, en la Liga no lograron despuntar. El ejemplo más claro es el de Michael Owen, que fichó por el Real Madrid en 2004 tras ganar tres años antes el Balón de Oro. La elevada competencia en la plantilla le situó como un suplente habitual y cuando jugaba no destacaba, aunque llegó a anotar 13 goles en su única temporada. antes de regresar a su país.

Para batacazo sonado en el Real Madrid, el de Jonathan Woodgate, que en 2005 debutó con la camiseta blanca marcando un gol en propia puerta, además de acabar expulsado. Tras firmar uno de los peores arranques posibles, su discurrir posterior tampoco fue mucho mejor, ya que acumuló varias lesiones y solo llegó a jugar nueve partidos.

Trágico desenlace el de Laurie Cunningham. Este gran extremo pasó por el Real Madrid, aunque sin mucho éxito, y tras ir intercalando equipos por Europa, acabó fichando por el Rayo Vallecano. Jugó en dos etapas diferentes en el popular club de la franja, pero durante la segunda sufrió un accidente de tráfico que acabó con su vida. No fue muy recordado por su rendimiento, a pesar de que disputó en Primera 74 partidos en los que anotó 16 goles.