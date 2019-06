Octavos Mapi León: «Que sean las mejores no significa que no vayamos a luchar» Mapi León controla un balón durante el partido entre China y España. / Peter Powell (Efe) La central anticipa que aunque sea todo un reto vencer a Estados Unidos, se van a «dejar la piel y todo para que no ganen las favoritas» NACHO CABALLERO Madrid Sábado, 22 junio 2019, 20:59

La central de la selección española Mapi León anticipó que aunque sea todo un reto vencer a Estados Unidos, no por ello implica que no se vayan a «dejar la piel y todo para que no ganen las favoritas.

«Que sean las mejores no significa que no vayamos a luchar. Es un reto muy bonito porque sería hacer historia (avanzar a cuartos). Estamos preparándonos para el partido y estamos concentradas para aguantar el arreón que es Estados Unidos«, declaró la jugadora del Barcelona.

La defensa detalló al conjunto norteamericano como «muy físico, con mucha potencia y mucha calidad. Tendremos que contrarrestarlo teniendo el balón lo máximo posible, estando atentas atrás para posibles transiciones».

León dejó además una reflexión al ser preguntada por qué no continuó con su faceta de dibujante y prefirió dedicarse plenamente al deporte: «El fútbol es mi pasión y me decanté por ello. Se me da realmente bien dibujar pero yo me pasaba las horas jugando con el balón después del colegio, aunque me encantaría trabajar tatuando y tener un estudio propio», apuntaba la zaragozana, la cual ha realizado tatuajes para alguna de sus compañeras, como es el caso de Virginia Torrecilla.

Torrecilla: «Hay que estar enganchadas para estar a su nivel»

La brújula del combinado nacional español, y una de las jugadoras más destacas al mando de Jorge Vilda en este Mundial, Virginia Torrecilla, comentó que una de las claves para la victoria ante Estados Unidos y avanzar cuartos será «estar muy enganchadas para estar a su nivel»

Además, la centrocampista, que termina contrato con el Montpellier francés, confirmó su vuelta a la Liga española femenina. Aunque todavía sin equipo de manera oficial, todo apunta a que recalará en el vigente campeón, el Atlético de Madrid: «La diferencia entre el fútbol francés y el español es sin duda el físico. Ahora vemos estadios llenos en España y me alegro mucho por ello. Ha sido un extra para que vuelva a la Liga Iberdrola», afirmó la balear.