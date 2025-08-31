Ipurua da la espalda al nuevo Eibar en su duelo inaugural

El nuevo Eibar que el club armero ha puesto en manos de Iñaki Goikoetxea este año se quedó lejos de vivir el estreno soñado en ... un Ipurua que amenaza con seguir siendo el gran enemigo en casa. Y es que, aunque el año pasado el cuadro armero debutó con dos victorias seguidas en casa, las siete derrotas y cinco empates cedidos después revelaron que el estadio azulgrana fue un obstáculo que las eibarresas salvaron gracias a los excelentes resultados obtenidos fuera.

Y parece que la decoración de cara a este curso que acaba de empezar no ha variado demasiado, puesto que la escuadra guipuzcoana no ha podido este domingo siquiera neutralizar el gol con el que Rosa Márquez puso por delante al Sevilla cinco minutos antes de que se cumpliera la primera media hora de juego.

Y es que, aunque el entrenador debarra suspiraba por vivir un debut en el que su equipo mostrara más proyección ofensiva que el año pasado, lo cierto es que el bloque que puso en liza para afrontar esta primera jornada liguera apenas generó opciones para inquietar a la portera visitante.

El preparador debarra se encomendó de inicio a un once no exento de sorpresas, en el que figuraron cinco de los 12 fichajes que ha realizado la también nueva directora deportiva de la sección, Rocío Candal, que lleva trabajando en el club desde que suplió la marcha de Jordi Torres al Tenerife Costa Adeje.

Así, Goikoetxea dio la alternativa a Etxezarreta y Garazi en la zaga, Alimata e Iribarrén en el centro del campo junto a Arene, y a la canterana madridista Sara Martín formando tándem en la punta de ataque junto a Laura Camino. Aunque quizás lo más sorprendente fue que el preparador azulgrana se decantara por otorgar la titularidad a Marta López de Guereñu, que sigue siendo considerada jugadora del filial, en lugar de la experimentada Patri Ojeda.

Y fue precisamente la eibarresa la que, ejerciendo de carrilera por la derecha, provocó con una poderosa arrancada la primera llegada del Eibar en una clara demostración de la ambiciosa propuesta ofensiva que el debarra quiere implantar

Lamentablemente, ese fue el único exponente antes de que las hispalenses anotaran un gol que en un principio fue anulado por un fuera de juego que la propia colegiada corrigió cuando comprobó la acción en el FVS (Futbol Video Support), el nuevo sistema de revisión de las jugadas, más barato que el VAR, que la FIFA ha puesto en marcha en la Liga F.

Y menos mal que existió la opción de revisar las acciones polémicas, porque si no la armera Carla Andrés habría sido expulsada con la roja directa que la árbitra le mostró por una supuesta falta por detrás a Fatou Kanteh nada más comenzar la segunda parte, y que luego le retiró al comprobar su error.

Esta herramienta resultó imprescindible también para comprobar que el penalti de Carla sobre Kanteh que el Sevilla reclamó poco después tampoco existió, aunque todos los minutos invertidos en esas comprobaciones alargaron hasta diez minutos la prolongación del segundo período.

Tiempo extra que las azulgranas no aprovecharon para lograr salvar al menos uno de los tres puntos que el Sevilla se llevaba, aunque Laura Camino estuvo cerca de conseguirlo cuando el cronómetro con una vaselina que probó desde prácticamente el centro del campo acaminaba hacia el 90, al ver a Sullastres adelantada.

Pero después de que su avispado remate se marchara por encima del larguero, aún hubo que dar las gracias porque Alba Cerrato se trastabillara justo cuando iba a rematar sola ante Astralaga, así como cuando Lucía Moral, conocida como Wifi, no llegó a conectar con la portería armera con un disparo final que se le marchó fuera por muy poco. Queda mucho por mejorar.