La armera Garazi trata de zafarse de dos rivales sevillistas. Morquecho

Ipurua da la espalda al nuevo Eibar en su duelo inaugural

Las armeras no pudieron neutralizar un gol del Sevilla antes de la media hora en el estreno del proyecto liderado por Iñaki Goikoetxea

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 31 de agosto 2025, 16:12

El nuevo Eibar que el club armero ha puesto en manos de Iñaki Goikoetxea este año se quedó lejos de vivir el estreno soñado en ... un Ipurua que amenaza con seguir siendo el gran enemigo en casa. Y es que, aunque el año pasado el cuadro armero debutó con dos victorias seguidas en casa, las siete derrotas y cinco empates cedidos después revelaron que el estadio azulgrana fue un obstáculo que las eibarresas salvaron gracias a los excelentes resultados obtenidos fuera.

