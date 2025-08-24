Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras del Eibar tras recibir el trofeo y las medallas como ganadoras de la Euskal Herria Kopa. SD Eibar

El Eibar se proclama campeón de la Euskal Herria Kopa

Las armeras se han impuesto a la Real en Dulantzi para levantar el trofeo de pretemporada por primera vez en su historia

Lukas Otaegui

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:51

El Eibar se ha convertido en el nuevo campeón de la Euskal Herria Kopa tras ganar un partido sufrido ante la Real en Dulantzi. Las ... armeras han conseguido defenderse de las acometidas txuri-urdin durante los noventa minutos y han aprovechado un error de Alazne Estensoro para poner el 1-0 final.

