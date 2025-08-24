El Eibar se proclama campeón de la Euskal Herria Kopa

El Eibar se ha convertido en el nuevo campeón de la Euskal Herria Kopa tras ganar un partido sufrido ante la Real en Dulantzi. Las ... armeras han conseguido defenderse de las acometidas txuri-urdin durante los noventa minutos y han aprovechado un error de Alazne Estensoro para poner el 1-0 final.

Las txuri-urdin han dominado el partido desde el pitido inicial. Arturo Ruíz había dibujado un guion de partido que sus jugadoras han seguido al pie de la letra: tener la posesión y realizar una presión alta para robar en campo contrario. Siguiendo esa línea, las realistas han sumado muchas ocasiones en los primeros minutos de encuentro, pero sin lograr generar una sensación real de peligro en la portería defendida por Laura Martí.

El Eibar ha logrado salir bien parado de los primeros treinta minutos de asedio txuri-urdin y ha dado un paso adelante para intentar salir del bloque bajo en el que estaban ubicadas en el campo. A raíz de esto, Maren Uranga ha decidido presionar la salida de balón de las realistas y ha encontrado premio. La guardameta Estensoro ha dudado con el balón en los pies y Uranga ha aprovechado la confusión para robarle el balón y adelantar al Eibar en el partido.

La Real ha decidido meter una marcha más para intentar no llegar al descanso por debajo en el marcador. Sin embargo, a pesar de que ha conseguido aglomerar todo el juego combinando y cargando el área, la defensa armera, la guardameta o la falta de acierto han llevado el partido al descanso con las armeras por delante.

Tras el paso por vestuarios el partido se ha mantenido en el mismo plano que en la primera mitad: la Real teniendo la posesión y buscando centros laterales y el Eibar defendiendo el área a la perfección. Las de Arturo Ruíz han hecho realmente peligro incidiendo en la banda izquierda, en la que Nerea Eizagirre y Aiara Agirrezabala conseguían driblar y buscar centros o disparos de manera continua. Sin embargo, el balón no ha querido entrar. Sobre la hora de partido, precisamente en esa banda izquierda, Eizagirre ha estrellado un disparo raso al palo pero no ha podido envíar el balón a la red tras el rechace aún estando la portería vacía.

Diez minutos de locura

A falta de diez minutos para conocer a la campeona de la Euskal Herria Kopa, el partido se ha vuelto loco. En primer lugar, la colegiada ha anulado un gol a Cecilia en el minuto 83. Dos minutos después, Cahynova se ha topado con el larguero tras un remate de cabeza a centro de Aiara. El Eibar también las ha tenido y ha metido el susto en el cuerpo de las de Arturo Ruiz tras una falta lejana que ha estrellado en el larguero.

Sin embargo, la salvadora para el Eibar ha sido Astralaga, después de haberle sacado una mano impresionante en la escuadra a Isasisasmendi tras un disparo con la zurda desde fuera del área en el último segundo de partido, para darle al Eibar la primera Euskal Herria Kopa de su historia.