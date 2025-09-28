El Alavés B se lleva por la mínima el derbi entre filiales

El Alavés B ha conquistado la nueva Ciudad Deportiva de Areitio al imponerse por la mínima (0-1) a un Eibar B con serios problemas ... en este arranque liguero. El conjunto albiazul, que venía de caer en casa ante el Logroñés, se ha llevado la victoria gracias a un gol de Andoni Arzak en el minuto nueve de partido. Ambos equipos afrontaban el choque con urgencias, tras ocupar dos de las cinco plazas de descenso antes de disputarse el encuentro.

El tanto tempranero de los visitantes ha condicionado el desarrollo del partido. Los armeros se vieron obligados a llevar la iniciativa, pero no lograron generar peligro en sus ataques. Antes del descanso, el cuadro local lo ha intentado sin fortuna, mientras que el Alavés, muy seguro atrás, supo mantener la ventaja sin demasiados apuros.

Eibar B Bermejo; Llorente, Gromaz, Larrañaga; Mateos (Zubiria, min.65), Delgado (García, min.65), Aguirre (Etxebarria, min.73 ), Sarasketa; Álvarez (Santolaya, min.88), Asenjo y Redondo (López, min. 46). - Alavés B Swiderski, Ballestero (Palacios, min.75), Sanz, Oláiz, Muñoz; Garrido (García, min.46), Moreno (Pinillos, min.46), Hernández; Aragués (Varona, min.46), De Heredia (Velasco, min.46) y Arzak. Gol: 0-1, min. 9: Arzak

Árbitro Jaime Muñoz Monero (Comité madrileño).

Tras el paso por vestuarios, el conjunto eibarrés ha decidido meter más dinamita en ataque, pero Grégoire Swiderski ha respondido con seguridad bajo palos, siendo el principal responsable de que el Alavés B siguiera por delante en el marcador. Los cambios visitantes también han surtido efecto. Varona, Álvaro García, Lander y Viso ayudaron principalmente en las tareas defensivas del equipo.

Finalmente, los albiazules han sabido sufrir, han cerrado a cal y canto su portería y han cosechado en Areitio su segunda victoria de la temporada. Por el contrario, el Eibar B, con tres derrotas y una única victoria ante el Alfaro, cierra la cuarta jornada en puestos de descenso.