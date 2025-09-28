Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

El Alavés B se lleva por la mínima el derbi entre filiales

Segunda RFEF

DV

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:45

El Alavés B ha conquistado la nueva Ciudad Deportiva de Areitio al imponerse por la mínima (0-1) a un Eibar B con serios problemas ... en este arranque liguero. El conjunto albiazul, que venía de caer en casa ante el Logroñés, se ha llevado la victoria gracias a un gol de Andoni Arzak en el minuto nueve de partido. Ambos equipos afrontaban el choque con urgencias, tras ocupar dos de las cinco plazas de descenso antes de disputarse el encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  6. 6

    Cuando la herencia no descansa en paz
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Alavés B se lleva por la mínima el derbi entre filiales