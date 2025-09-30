Deco sobre el Athletic: «Se hablaron muchas tonterías, el Bilbao no es ejemplo de nada» El director deportivo del F.C. Barcelona recuerda cómo fueron las negociaciones para fichar a Nico Williams

J. F. Martes, 30 de septiembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El director deportivo del F.C. Barcelona, Deco, ha desatado una fuerte controversia con unas declaraciones dirigidas al Athletic Club de Bilbao en una reciente entrevista para 'Mundo Deportivo'. El directivo azulgrana no solo ha señalado directamente al club vasco en relación con el fallido fichaje de Nico Williams, sino que también ha puesto en duda su ejemplaridad.

En el centro de la polémica se encuentra el 'affaire' por el extremo internacional. Deco ha sido tajante al asegurar que el club azulgrana no inició los contactos por el jugador, sino que fue a la inversa. «Nosotros no hemos buscado a su jugador, no hemos ido detrás de su jugador. El Athletic tiene que preocuparse con el agente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer al jugador». El portugués insistió en este punto, aclarando que el agente les «buscó» y «procuró», y que el interés del Barça surgió como una de las «soluciones» ante las dificultades en las negociaciones por otros futbolistas como Luis Díaz y Rashford.

Deco: «El Athletic no es ejemplo para nada»

Las críticas más directas surgieron cuando se le preguntó por la actitud del Athletic, que acudió a LaLiga para informarse sobre la situación del 'Fair Play' financiero del F.C. Barcelona. La respuesta de Anderson Luis de Souza, conocido deportivamente como Deco, fue contundente: «Creo que el Athletic no es ejemplo para nada». Además, añadió que durante el proceso «se hablaron demasiadas tonterías también desde Bilbao».

Sobre los motivos por los que la operación para fichar a Nico no llegó a buen puerto, Deco explicó que fue una cuestión de condiciones contractuales, afirmando que «ningún jugador nos va a condicionar», y matizó que Nico Williams «no era quizás el perfil exacto» que el equipo buscaba en ese momento. Las declaraciones también han generado malestar por el uso repetido del término «el Bilbao» para referirse al Athletic Club, lo que ha sido calificado tradicionalmente desde el club bilbaíno como una falta de respeto.

Respuesta de Alkorta e Iturralde

La respuesta desde el entorno del Athletic no se ha hecho esperar. El exjugador y ex director deportivo del club, Rafa Alkorta, ha respondido con ironía a las palabras de Deco sobre las negociaciones. Al ser preguntado por las afirmaciones del directivo culé, Alkorta sentenció: «Nada, se le escapó decir simplemente que el chico quería ir a Barcelona. Un fenómeno, un artista».

También el exárbitro Iturralde González, vizcaíno, señaló en su intervención en el programa 'El Larguero' que «el que no es un ejemplo de nada es él, viniendo del mundo del deporte y tratar al Athletic Club como el Bilbao». «No es tan difícil, es como si llamamos a la Real el San Sebastián«, añadió en ese momento el presentador, Manu Carreño.