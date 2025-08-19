La Vuelta a España, nuevo tú a tú entre Visma y UAE

Basta mirar las listas adelantadas por los equipos para predecir cuál va a ser el gran duelo de la Vuelta a España que arranca este ... sábado en Turín. Al igual que sucedió en cierta medida durante el Giro de Italia y de punta a cabo en el Tour de Francia, Visma y UAE plantean otro duelo en la cumbre, pendiente de la respuesta que den sus jefes de fila.

Porque ninguno de los dos, ni Jonas Vingegard ni Joao Almeida, corren desde la conclusión del Tour de Francia el 27 de julio. Son tres semanas sin competir para el danés después de subir al podio en París y cinco para el portugués tras su prematura y obligada retirada en la novena etapa debido al dolor en una costilla fisurada días antes.

Han tomado distintos caminos antes de la Vuelta a España. Después de siete días de asueto para saborear el segundo puesto en la ronda gala o resignarse de la derrota ante Pogacar, regresó Vingegaard a los entrenamientos hacia el 4 de agosto en Annecy, localidad francesa próxima a los Alpes donde reside con su familia.

De acuerdo con su equipo, ha descartado llevar a cabo una concentración en altura. Lo explica el propio Vingegaard. «Con el volumen de trabajo acumulado y la preparación en altura llevada a cabo con vistas al Tour, prefiero hacerlo así. Son dos semanas y media de entrenamiento específico. Hace dos años lo hice así y salió bien». En la Vuelta de 2023, Jumbo copó las tres plazas de podio con Kuss, ganador, Vingegaard, segundo, y Roglic, tercero.

«La victoria final es un objetivo realista», ha recalcado el danés. «Hay numerosas etapas propicias para marcar diferencias y es importante estar listo desde el inicio. Estoy preparado y me gustaría que la prueba comenzara ya».

La Vuelta a España no entraba en el programa inicial de la temporada de Almeida, pero su retirada en el Tour provocó un cambio de planes en el seno de UAE. El ganador de la última Itzulia tardó en recuperarse de la fractura de costilla y de las heridas, pero hace cerca de un mes que volvió a salir a la carretera.

Los directores del equipo emiratí le han dado el mando del equipo junto a Ayuso. Visto lo visto, gestionar la bicefalia se antoja una tarea compleja a nada que las piernas de ambos respondan. Ahora mismo, la opción del luso parece más sólida, pero el desarrollo de la carrera ayudará a mostrar las cartas de cada uno.

Tridente temible

Ambos partirán rodeados de equipos potentes. Visma ha confirmado la presencia de un 'ocho' nutrido de corredores que se defienden bien en montaña. Kuss, Jorgenson y Vingegaard forman un tridente temible, apuntalado por Kelderman, el todoterreno Campenaerts y Tulett, tercero este mes en el Tour de l'Ain.

Seis de los ocho componentes harán su segunda gran vuelta de la temporada, ya que Vingegaard, Kuss, Jorgenson y Campenaerts participaron en el Tour mientras que Van Baarle y Kelderman estuvieron en el Giro.

Tampoco le falta potencial al UAE, cuyos integrantes tienen razones para llegar más frescos si nos atenemos al calendario completado a lo largo de 2025. Solo Marc Soler terminó el Tour, algo que un accidente impidió a Almeida. Por su parte, Juan Ayuso y Jay Vine empezaron el Giro y no lo acabaron. Para Novak, Bjerg, que no corre desde el Campeonato de Dinamarca el 29 de junio, Grosschartner e Ivo Oliveira es su primera grande del año. Existe tal competencia en la plantilla...

Presentar la Vuelta a España como la carrera que romperá el empate entre Visma, vencedor del Giro gracias a Simon Yates, y UAE, triunfador del Tour con Pogacar, no se ajusta a la realidad. No hay punto de comparación entre la campaña de los dirigidos por Gianetti y Matxin, con 72 victorias, y la de los neerlandeses, con 27. UAE ha vencido con Pogacar en dos de los cuatro monumentos disputados hasta el día de hoy –Tour de Flandes y Lieja-Bastogne-Lieja–, en el Tour de Francia, en el Dauphiné, en la Strade Bianche y en la Flecha Valona. Además, Almeida se ha impuesto en la Itzulia y en las vueltas a Romandía y Suiza.

Por si eso fuera poco, la irrupción de Isaac del Toro, segundo en el Giro de Italia después de vestir la maglia rosa hasta la penúltima etapa, ofrece una nueva alternativa para las grandes citas del calendario.

Le queda a Visma la oportunidad de firmar el doblete Giro-Tour con dos corredores distintos, objetivo remoto en la actualidad para formaciones como Movistar, cuyo maillot defenderán en la Vuelta a España Pablo Castrillo, Orluis Aular, Carlos Canal, Jefferson Cepeda, Jorge Arcas, Javier Romo, Iván García Cortina y Michel Hessmann. ¡Cómo cambian los tiempos!