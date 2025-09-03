Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vídeo: Momento en el que los manifestantes empujan las vallas en la meta de la Vuelta a España en Bilbao

Vídeo: Momento en el que los manifestantes empujan las vallas en la meta de la Vuelta a España en Bilbao

La etapa ha tenido que ser recortada en los últimos tres kilómetros tras las protestas contra Israel que se han registrado en la meta de la Gran Vía

El Diario Vasco

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:35

El final de la decimoprimera etapa de la Vuelta a España en Bilbao ha tenido que ser recortada en tres kilómetros tras los incidentes contra Israel y a favor de Palestina que se han registrado en la Gran Vía de Bilbao. Manifestantes han empujado las vallas publicitarias y han tratado de acceder al recorrido en el primer paso por meta del pelotón a cuarenta kilómetros del final. En un primera momento, la organización ha intentado bloquear la protesta y la Ertzaintza se ha visto obligada a actuar.

Una vez el pelotón ha continuado su recorrido, las protestas han ido a más en la línea de meta y la organización ha decidido recortar el final de del recorrido y ha dejado sin ganador a la etapa.

