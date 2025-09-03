Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Activistas propalestinas protestan contra la presencia del Israel Premier Tech en el Sagrado Corazón de Bilbao. AFP

La UCI «condena» lo sucedido en Bilbao y defiende «la neutralidad política» del deporte

El máximo organismo del ciclismo lamenta lo ocurrido con las protestas contra Israel en un comunicado emitido casi cuatro horas después de los actos

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:06

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha tardado casi cuatro horas en pronunciarse respecto a las protestas contra Israel en la etapa de La Vueltaque con ... inicio y final en Bilbao que han desembocado en la decisión de adelantar la meta tres kilómetros. «La UCI condena enérgicamente los actos que han provocado la neutralización de la 11.ª etapa de La Vuelta Ciclista a España», inicia el máximo organismo del ciclismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La UCI «condena» lo sucedido en Bilbao y defiende «la neutralidad política» del deporte

La UCI «condena» lo sucedido en Bilbao y defiende «la neutralidad política» del deporte