La UCI «condena» lo sucedido en Bilbao y defiende «la neutralidad política» del deporte

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha tardado casi cuatro horas en pronunciarse respecto a las protestas contra Israel en la etapa de La Vueltaque con ... inicio y final en Bilbao que han desembocado en la decisión de adelantar la meta tres kilómetros. «La UCI condena enérgicamente los actos que han provocado la neutralización de la 11.ª etapa de La Vuelta Ciclista a España», inicia el máximo organismo del ciclismo.

La UCI recuerda la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte. Los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones«, prosiguen,aunque deporte y política están y han estado mezclados desde su creación.

Respecto al papel del ciclismo en particular, el organismo regulador del deporte de la bicileta recuerda que «tiene la vocación de acercar y superar las barreras entre los pueblos y no debe en ningún caso ser instrumentalizado como herramienta de sanción».

Para terminar, se refiere a la seguridad de los corredores y sus equipos: «La UCI expresa toda su solidaridad y apoyo a los equipos y a su personal, así como a los corredores, que deben poder ejercer su profesión y su pasión en condiciones óptimas de seguridad y serenidad».