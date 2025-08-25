Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Team Visma
Ciclismo

El Visma del líder Jonas Vingegaard sufre un robo masivo de bicicletas en La Vuelta

El equipo neerlandés denuncia que los ladrones asaltaron el camión de madrugada con un pico y los mecánicos se encuentran «trabajando arduamente para que el equipo esté preparado para la tercera etapa»

Álvaro Guerra

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:50

El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike, líder provisional de La Vuelta a España, ha sufrido un importante robo durante la madrugada de este lunes. ... El conjunto liderado por Jonas Vingegaard estaba descansando en su hotel de concentración en Turín cuando unos ladrones han asaltado el camión, posiblemente con un pico, y se han llevado varias bicicletas valoradas en más de 12.000 euros cada una de ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  2. 2

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  3. 3

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  4. 4

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    Reacción que sabe a poco
  9. 9

    Zierbena avisa a Orio y Getaria roza la bandera
  10. 10

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Visma del líder Jonas Vingegaard sufre un robo masivo de bicicletas en La Vuelta

El Visma del líder Jonas Vingegaard sufre un robo masivo de bicicletas en La Vuelta