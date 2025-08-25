El Visma del líder Jonas Vingegaard sufre un robo masivo de bicicletas en La Vuelta

El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike, líder provisional de La Vuelta a España, ha sufrido un importante robo durante la madrugada de este lunes. ... El conjunto liderado por Jonas Vingegaard estaba descansando en su hotel de concentración en Turín cuando unos ladrones han asaltado el camión, posiblemente con un pico, y se han llevado varias bicicletas valoradas en más de 12.000 euros cada una de ellas.

«Estamos trabajando arduamente para que el equipo esté preparado para la tercera etapa», han transmitido desde el propio equipo en una nota en redes sociales.

Según el periodista Daniel Benson, desde la formación amarilla transmiten tranquilidad y aseguran que cuentan con suficientes bicicletas de repuesto para poder tomar la salida en la etapa de este lunes.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Además, a esto se le suma la baja del corredor Axel Zingle, que tras el accidente del domingo en el que se le salió el hombro, el equipo médico ha tenido que decretar que «no está en condiciones para continuar la Vuelta a España».