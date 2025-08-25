El Visma del líder Jonas Vingegaard sufre un robo masivo de bicicletas en La Vuelta
El equipo neerlandés denuncia que los ladrones asaltaron el camión de madrugada con un pico y los mecánicos se encuentran «trabajando arduamente para que el equipo esté preparado para la tercera etapa»
Álvaro Guerra
Lunes, 25 de agosto 2025, 11:50
El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike, líder provisional de La Vuelta a España, ha sufrido un importante robo durante la madrugada de este lunes. ... El conjunto liderado por Jonas Vingegaard estaba descansando en su hotel de concentración en Turín cuando unos ladrones han asaltado el camión, posiblemente con un pico, y se han llevado varias bicicletas valoradas en más de 12.000 euros cada una de ellas.
«Estamos trabajando arduamente para que el equipo esté preparado para la tercera etapa», han transmitido desde el propio equipo en una nota en redes sociales.
Según el periodista Daniel Benson, desde la formación amarilla transmiten tranquilidad y aseguran que cuentan con suficientes bicicletas de repuesto para poder tomar la salida en la etapa de este lunes.
🇪🇸 #LaVuelta25— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025
Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj
Además, a esto se le suma la baja del corredor Axel Zingle, que tras el accidente del domingo en el que se le salió el hombro, el equipo médico ha tenido que decretar que «no está en condiciones para continuar la Vuelta a España».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.