Una protesta en contra de Israel detiene la etapa de La Vuelta en la subida de Enekuri El pelotón estaba a solo unos kilómetros de finalizar el tramo neutralizado

Alain Mateos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:16 Comenta Compartir

Un grupo de manifestantes que protestaban por la presencia del equipo Israel Premier Tech ha detenido la undécima de la etapa de La Vuelta nada más arrancar desde la explanada de San Mamés. El parón ha sido solo de unos cinco minutos pero ha obligado a varios altos cargos de La Vuelta a bajarse de los coches y charlar con los manifestantes.

Después de una breve conversación, el grupo de manifestantes se ha retirado de la carretera que lleva al alto de Enekuri y el pelotón ha podido continuar la marcha. Por fortuna, el parón se ha producido antes de la salida real de la etapa, a escasos kilómetros de finalizar el tramo neutralizado, y no ha afectado deportivamente a la carrera.

Unos manifestantes obligan a detener la carrera momentáneamente en la salida neutralizada.#LaVuelta25 pic.twitter.com/GEnWe7wtoG — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2025

Minutos antes, en la explanada de San Mamés, los representantes de los equipos se reunieron con miembros del sindicato de ciclistas y los organizadores de la carrera. Según informó Eurosport, la reunión se produjo «para plantear la retirada del equipo Israel ante las protestas propalestina con el objetivo de tratar la seguridad de los ciclistas».

La reunión entre los representantes de los equipos para tratar la seguridad de los ciclistas y la continuidad del equipo Israel ante las protestas propalestina.#LaVuelta25 pic.twitter.com/fNWDYPsMy2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2025

Esta es la primera de las muchas protestas que están anunciadas para hoy en Bizkaia. La organización Gernika-Palestina anunció esta semana numerosas movilizaciones a lo largo del recorrido para protestar por lo que ellos consideran un «genocidio» de Israel en la franja de Gaza.

Ayer también se vivieron grandes protestas en la etapa de La Vuelta que transcurrió por la vecina Navarra. Una de ellas incluso pudo provocar una caída masiva cuando dos manifestantes se lanzaron a la carretera, a la altura de Lumbier, con el objetivo de cortar el pelotón. Afortunadamente solo se fue al suelo un ciclista y sin mayores consecuencias, por lo que pudo continuar en carrera. Los dos individuos fueron identificados por la Policía Foral.

Las protestas contra el equipo israelí son una constante. La semana pasada durante la contrarreloj por equipos cerca de Figueres, un grupo de manifestantes cortó el paso a los ciclistas del equipo israelí. A diferencia de lo ocurrido ayer en Navarra, estos cortaron la carretera con cierta antelación para que los ciclistas pudiesen frenar a tiempo. No hubo choques y los deportistas reanudaron la marcha tras perder unos pocos segundos. El director general de La Vuelta, Javier Guillén, adelantó que emprenderían acciones legales. «Vamos a presentar una denuncia, no podemos permitir lo que ha pasado. Cuando se reivindica con violencia, deja de ser una causa justa», defendía.