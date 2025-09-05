Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una nueva protesta propalestina interrumpe a los escapados de La Vuelta al comienzo del Angliru

La Guardia Civil ha apartado de la calzada a los manifestantes

Bruno Vergara

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:59

Nuevo susto en La Vuelta a España. Esta vez al comienzo del duro puerto del Angliru, cuando varias personas propalestinos han obligado a parar a los ciclistas que iban escapados en la 13ª etapa de la ronda. Los afectados han sido Cepeda, Jungels y Vinokourov, que se han visto sorprendidos y que han tenido que parar unos segundos.

Por suerte y debido a la baja velocidad a la que circulaban los ciclistas solo ha quedado en una anécdota. Una moto de la Guardia Civil les ha avisado a los corredores que frenaran y así evitar un incidente. En ese momento, otros agentes apartaban a los manifestantes de la calzada para que los deportistas pudieran pasar sin problemas.

Los protestantes se habían colocado justo al comienzo del puerto. Una protesta que no ha afectado al resto del pelotón, que circulaba unos segundos por detrás.

