Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda «al odio y a la intimidación»

El primer ministro del país hebreo ha alabado el «gran trabajo» de la escuadra en la ronda

Bruno Vergara

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:26

Las protestas por la presencia en La Vuelta a España del equipo Israel-Premier Tech han llegado hasta el país hebreo. Este viernes, el propio ... primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido en defensa de la escuadra y ha alabado el «gran trabajo» del equipo. Además, ha elogiado su labor y que «no ceder ante el odio y la intimidación» que se están sucediendo desde hace unos días en la carrera.

