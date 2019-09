Moderno sí, completo no

Escucho a gentes del ciclismo asegurar que en la actualidad existen menos diferencias entre los corredores, que las fuerzas se han igualado, que es imposible conseguir grandes ventajas en las subidas porque los corredores son más completos. Discrepo de esa afirmación. Faltan pocas horas para comprobarlo. Hoy llega la contrarreloj de Pau, de 36 kilómetros, y la teoría, mucho me temo, saltará por los aires. Como otras veces. Veremos dónde queda esa supuesta igualdad.

El equilibrio desaparece cuando llegan las cronos largas. Y eso que los organizadores de las vueltas de tres semanas han optado estos últimos años por reducir su número y sus distancias. Solo veo igualdad en montaña, posiblemente por la falta de grandes escaladores. Bahamontes y Charly Gaul podían ser vulnerables en las bajadas y por la velocidad en el llano. Pero el propio Julio Jiménez, Fuente y no digamos Ocaña eran fiables en terrenos que no eran precisamente los suyos. Los escaladores de hoy en día, López y Quintana por ejemplo, no marcan tanta diferencia como los especialistas de antaño y, por contra, no han mejorado sus prestaciones en la lucha individual contra el cronómetro. A algunos, además, habrá que completarles la bici con un espejo retrovisor porque nada más acelerar en diez pedaladas miran atrás.

El trabajo de puente con compañeros, como el del domingo en Andorra, es precioso. A veces son ellos quienes obtienen las rentas que luego conservan los jefes de fila. Para que luego digan que en las ascensiones no vale ir a rueda. Mira cómo seguía Quintana a Soler cuando el catalán se apartó después de tirar. Me pregunto quién ha llevado a rueda en los puertos a Bahamontes, a Ocaña y a Fuente. No necesitaban a nadie.

Me temo que Roglic va a dar un zarpazo importante esta tarde a la general de la Vuelta. Alejará a los dos colombianos. Solo Valverde tiene opciones de mantenerse a una distancia de tiempo prudente, pero el murciano es irregular en esta modalidad y es significativo que el domingo ni siquiera esprintara para arrebatar la bonificación al esloveno. Cruzó la línea de meta con lo puesto.