Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Landa es uno de los veteranos en el pelotón de la Vuelta. Efe
Ciclismo

Mikel Landa ve «imposible la general» y aspira a «dar espectáculo»

«Quiero pelear por etapas», añade el de Murgia, quien descarta que su retirada del ciclismo esté cercana

Luca Corsi

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:17

La mejor noticia para Mikel Landa después de la grave caída en el Giro de Italia es que ha vuelto a competir. Y además con garantías. «Burgos me sirvió para quitar miedos y recuperar sensaciones. Pensaba que estaría peor, pero tenía una frescura poco habitual a estas alturas de temporada».

Toma la salida hoy en Turín «sin ambiciones concretas» en la Vuelta a España. «Cualquier resultado me valdrá, pero sobre todo es importante a nivel moral. Quiero acabar la temporada corriendo una grande, olvidar cómo terminó el Giro y empezar 2026 desde cero. Me gustaría dar espectáculo en esta Vuelta. Quiero pelear por etapas. La general es imposible».

Querrá dejarse ver y ha analizado el recorrido. «Es una Vuelta muy dura. Me ilusiona la etapa de Bilbao por la gente y la familia en la carretera. También las jornadas de Asturias, especialmente el regreso al Angliru y el final en el Morredero», asegura Landa, que el jueves perdió las maletas en el vuelo a Turín.

De sus palabras se desprende que a los 35 años –cumplirá 36 en diciembre– no piensa aún en la retirada. «El año pasado sí me afectó moralmente la caída en la Itzulia, pero ahora ha sido al revés. He disfrutado tanto de la bici y del equipo que no me planteo el final, ni siquiera lo veo cerca».

El pronóstico de Mikel Landa tiene un nombre y un apellido: «Jonas Vingegaard. Es el gran favorito. Los finales explosivos le pueden costar, pero controlará la carrera con un gran equipo. En el Tour de Francia estuvo a su mejor nivel, pero Pogacar fue aún mejor».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 Nuevo cierre de una tienda de ropa en el centro comercial Urbil
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mikel Landa ve «imposible la general» y aspira a «dar espectáculo»

Mikel Landa ve «imposible la general» y aspira a «dar espectáculo»