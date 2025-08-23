Mikel Landa ve «imposible la general» y aspira a «dar espectáculo»

Mikel Landa es uno de los veteranos en el pelotón de la Vuelta.

Luca Corsi San Sebastián Sábado, 23 de agosto 2025, 07:17

La mejor noticia para Mikel Landa después de la grave caída en el Giro de Italia es que ha vuelto a competir. Y además con garantías. «Burgos me sirvió para quitar miedos y recuperar sensaciones. Pensaba que estaría peor, pero tenía una frescura poco habitual a estas alturas de temporada».

Toma la salida hoy en Turín «sin ambiciones concretas» en la Vuelta a España. «Cualquier resultado me valdrá, pero sobre todo es importante a nivel moral. Quiero acabar la temporada corriendo una grande, olvidar cómo terminó el Giro y empezar 2026 desde cero. Me gustaría dar espectáculo en esta Vuelta. Quiero pelear por etapas. La general es imposible».

Querrá dejarse ver y ha analizado el recorrido. «Es una Vuelta muy dura. Me ilusiona la etapa de Bilbao por la gente y la familia en la carretera. También las jornadas de Asturias, especialmente el regreso al Angliru y el final en el Morredero», asegura Landa, que el jueves perdió las maletas en el vuelo a Turín.

De sus palabras se desprende que a los 35 años –cumplirá 36 en diciembre– no piensa aún en la retirada. «El año pasado sí me afectó moralmente la caída en la Itzulia, pero ahora ha sido al revés. He disfrutado tanto de la bici y del equipo que no me planteo el final, ni siquiera lo veo cerca».

El pronóstico de Mikel Landa tiene un nombre y un apellido: «Jonas Vingegaard. Es el gran favorito. Los finales explosivos le pueden costar, pero controlará la carrera con un gran equipo. En el Tour de Francia estuvo a su mejor nivel, pero Pogacar fue aún mejor».