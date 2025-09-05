Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

¡Viva el ciclismo!

Jon Odriozola

Jon Odriozola

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Ayuso vuelve a demostrar su calidad en una etapa que tenía apuntada y en la que enseñó su potencial para volver a vencer en esta ... Vuelta a España. Después de su desencuentro con el equipo, Ayuso ha demostrado un nivel de campeón que hasta ahora no le habíamos visto. Es un corredor diferente después de esta Vuelta y donde él ha visto la posibilidad de ganar, no ha fallado; tiene el nivel de los grandes corredores y sobre todo espero que esta Vuelta a España sirva para dar un paso y con su nuevo equipo Lidl Trek, ser un nuevo referente en las grandes carreras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  5. 5 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  7. 7 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  10. 10 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¡Viva el ciclismo!