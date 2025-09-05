¡Viva el ciclismo!

Ayuso vuelve a demostrar su calidad en una etapa que tenía apuntada y en la que enseñó su potencial para volver a vencer en esta ... Vuelta a España. Después de su desencuentro con el equipo, Ayuso ha demostrado un nivel de campeón que hasta ahora no le habíamos visto. Es un corredor diferente después de esta Vuelta y donde él ha visto la posibilidad de ganar, no ha fallado; tiene el nivel de los grandes corredores y sobre todo espero que esta Vuelta a España sirva para dar un paso y con su nuevo equipo Lidl Trek, ser un nuevo referente en las grandes carreras.

Psicológicamente va a ser un paso adelante para Ayuso. Se puede convertir en uno de los protagonistas de la Vuelta a España porque el ciclismo español busca un sucesor de Indurain desde hace tiempo y el alicantino ha demostrado que se puede confiar en él para ser un corredor de futuro.

Lidl Trek le ha fichado no para ganar el Tour en los dos siguientes años sino para ser el referente en el ciclismo cuando Pogacar y Vingegaard estén en su ocaso. Me parece muy buena estrategia porque hoy en día hay pocos corredores que puedan demostrar su valía como Ayuso

Por lo demás, hoy empieza la verdadera Vuelta a España y veremos si el Angliru puede ser el juez. Yo espero que Vingegaard marque diferencias pero después de lo visto en Bilbao, Pidcock me merece un respeto. Ojalá me equivoque y tengamos todavía una carrera abierta.

Ayer no lo dije pero me gustaría recalcar la profesionalidad de estos grandes ciclistas que al margen de polémicas son capaces de centrarse en la carrera y disputarla a tope.

Un ciclista es una persona con grandes valores, y sobre todo, con una capacidad de sacrificio que no tienen muchas personas. Estamos todos nerviosos al desenlace de la etapa de hoy, pero sobre todo valoramos a estos deportistas que que se sobreponen a todas las adversidades.

Cada vez soy más fan del ciclismo y de los valores que representa este deporte.