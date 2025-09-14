Desenlace esperado

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El puerto de Navacerrada, protagonista final de esta vuelta a España, me trae viejos recuerdos. Cuando corría en Banesto, iba en una escapada y en ... la cima de este puerto cogimos seis minutos de ventaja. La etapa terminaba en el alto de Abantos y mis directores decidieron apostar por mí. Como siempre, algo me tenía que pasar y el auxiliar se confundió y me dio el chubasquero de otro compañero. Al hacer la bajada, me quedaba muy grande y perdía mucha aerodinámica que aprovecharon los otros para lanzarse. Fui un buen rato a unos quince segundos pero no me esperaron y mi director me mandó parar y esperar al pelotón y tirar para Chava, con opciones en el puerto final. Cuento esto porque aunque la fuga no tenía opciones les pasó lo mismo, la mitad de ellos perdieron unos metros en una curva de la misma bajada, quedando fuera de cabeza de carrera.

