Desenlace esperado

El puerto de Navacerrada, protagonista final de esta vuelta a España, me trae viejos recuerdos. Cuando corría en Banesto, iba en una escapada y en ... la cima de este puerto cogimos seis minutos de ventaja. La etapa terminaba en el alto de Abantos y mis directores decidieron apostar por mí. Como siempre, algo me tenía que pasar y el auxiliar se confundió y me dio el chubasquero de otro compañero. Al hacer la bajada, me quedaba muy grande y perdía mucha aerodinámica que aprovecharon los otros para lanzarse. Fui un buen rato a unos quince segundos pero no me esperaron y mi director me mandó parar y esperar al pelotón y tirar para Chava, con opciones en el puerto final. Cuento esto porque aunque la fuga no tenía opciones les pasó lo mismo, la mitad de ellos perdieron unos metros en una curva de la misma bajada, quedando fuera de cabeza de carrera.

Anécdotas aparte, UAE cambió de estrategia: se olvidó de las escapadas y arropó desde el primer kilómetro a Almeida. Quizá se pueda discutir si la táctica fue la acertada, pero corrieron como equipo y seguramente hicieron lo que su líder Almeida les pidió. Un aplauso muy fuerte a ellos por haberlo intentado. Al final el desenlace fue el esperado: Vingegaard demostró su fortaleza y que es el hombre más fuerte de esta Vuelta. Debe haber sido muy difícil para un corredor muy superior al resto haber llegado a esta última etapa con esos pocos segundos de diferencia y con una Almeida que le ha hecho sufrir tanto. La lucha entre Hindley y Pidcock por el pódium fue favorable al inglés, porque supo sufrir ante un corredor que, tras ganar el Giro, ha vuelto a encontrar esas buenas sensaciones. La última etapa sirve para las celebraciones y suele ser anecdótica. Quizá hoy no ocurra lo mismo, pero ya tenemos al ganador y un podio que maquillará esta vuelta tan difícil.

