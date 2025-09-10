Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclismo

Otro final de etapa en el alambre para La Vuelta: vientos de 50 km/h en el Morredero

Las fuertes rachas impiden la instalación de la meta a primera hora de la mañana y compromete el final en alto en el duro puerto leonés

Iván Benito

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:27

La Vuelta se ha encontrado esta mañana otra piedra en el zapato en su propósito de seguir el transcurso natural de la prueba. Un fuerte ... y constante viento en la cima del alto del Morredero, donde está previsto el final de la 17ª etapa, ha impedido la instalación de la línea de meta y el resto de la caravana con normalidad. Las rachas, algunas por encima de los 50 kilómetros por hora, han obligado a la organización a reunirse de urgencia para tomar una decisión sobre la viabilidad de que los ciclistas alcancen la cima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  4. 4 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  7. 7 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  8. 8 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otro final de etapa en el alambre para La Vuelta: vientos de 50 km/h en el Morredero

Otro final de etapa en el alambre para La Vuelta: vientos de 50 km/h en el Morredero