Un escalofrío estremece el triunfo de Philipsen

La pérdida de un ciclista ensombrece cualquier victoria. Ni siquiera los 1.437 kilómetros que separan Vinuesa de Novara alivian la tragedia en ambos extremos ... del recorrido. La muerte de un corredor, y más si tiene 17 años, golpea en el mentón al resto, como a organizadores y a aficionados. El escalofrío es común.

Ha empezado una Vuelta a España de la que no podrá disfrutar Iván Meléndez Luque. Y arranca con la previsible victoria de Jasper Philipsen, llamado a filas a última hora por el equipo Alpecin tras comprobar en el Tour de Dinamarca la recuperación del velocista belga, víctima de una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha en la segunda etapa del Tour de Francia. Si sus directores han tomado esta decisión es por convencimiento, no para lanzar una moneda al aire.

En Novara, ciudad piamontesa que perteneció al antiguo Ducado de Milán –anexionado a España de 1559 a 1707 y visitado en son de paz por la Vuelta en 2025–, el sprint no es entre callejuelas, ni lo precede el paso bajo algún arco, como tan habitual es en territorio italiano. Limpio. Mads Pedersen pierde posiciones en la colocación y Alpecin no falla. Lanzado a la perfección, Philipsen coge pegado a las vallas el lado bueno, el izquierdo, y saca de rueda a Vernon y Aular. La foto-finish solo hace falta para dilucidar la segunda plaza.

Koen Bouwman (Jayco), Joel Nicolau (Caja Rural), Alessandro Verre (Arkéa), Pepijn Reinderink (Soudal), Nicolas Vinokurov (Astana), hijo del campeón olìmpico Alexandre –oro en la prueba de fondo en ruta de los Juegos de Londres de 2012–, y Hugo de la Calle (Burgos) protagonizan una escapada del día condenada desde antes de que se formara. Con tan pocas etapas propicias para el sprint, los equipos con hombres rápidos no van a perdonar la primera. Además, rodadores y lanzadores están todavía enteros.

Imposible coger más de dos minutos. La caza se acelera hasta el punto de que cinco de los seis integrantes de la fuga vuelven al seno del grupo principal a 80 kilómetros de meta. Solo se le permite a De la Calle proseguir con una aventura de desenlace inevitable. El asturiano desaparece del foco de la cámara de televisión a 38 de meta.

El temor por la primera semana de carrera es mayor en el Tour de Francia que en la Vuelta a España. El desarrollo de la etapa inicial confirma esta impresión. Carreteras con anchura suficiente. Orden en cabeza del pelotón. algún pinchazo intrascendente, Visma al servicio de Vingegaard y UAE pendiente de Almeida y Ayuso.

La única modificación del guion se ha producido en las horas previas a la salida. Damiano Caruso causa baja tras romperse un hueso de la mano derecha... en la habitación donde se alojaba su equipo, Bahrain. Un resbalón inoportuno y una mala caída le apartan de la carrera. Retirada sin glamur pero con el mismo resultado.

Este episodio recuerda al del guardameta Santi Cañizares a las puertas del Mundial de Corea y Japón de 2002, cuando la caída de un frasco de colonia sobre el pie le cortó un tendón. Se quedó sin Mundial y con una operación de por medio.

Por lo menos, al Bahrain le ha dado tiempo de sustituir a Caruso por Finlay Pickering, como Ineos ha debido recurrir a Ben Turner para reemplazar a Lucas Hamilton, en este caso por enfermedad.

Bonificaciones

La Vuelta empieza con un resultado previsible a la espera de que emerjan los favoritos y se marquen las primeras diferencias. Mientras tanto, las boniticaciones en línea de meta –diez, seis y cuatro por ese orden– y de manera alternativa en sprints intermedios o pasos de montaña –en estos dos casos seis, cuatro y dos– pueden entrar en juego en la lucha por el maillot rojo.

Reinderink sumó en esta ocasión los seis del punto intermedio. No es habitual ver a un corredor de un equipo grande como Soudal metido en una fuga que no va a ninguna parte. Pero sin Evenepoel en escena y a punto de marcharse a Red Bull y sin un sprinter claro, esta histórica formación está actualmente sumida en la indefinición.

Hasta en el nombre. Soudal es el mayor fabricante europeo de selladores, adhesivos y espumas de poliuretano para la industria, la construcción y el bricolaje. Y su producto estrella es T-Rex, un adhesivo sellador de fuerza bestial y altas prestaciones que toma su nombre del dinosaurio con más renombre de la cultura popular. La firma ha apostado por cambiar el nombre al equipo para la Vuelta. Mientras, Alpecin, su alter ego, sigue a lo suyo.