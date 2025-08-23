Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un escalofrío estremece el triunfo de Philipsen

El belga, lanzado a la perfección por sus compañeros del Alpecin, gana al sprint en Novara y lucirá el primer maillot rojo de líder de la Vuelta

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

La pérdida de un ciclista ensombrece cualquier victoria. Ni siquiera los 1.437 kilómetros que separan Vinuesa de Novara alivian la tragedia en ambos extremos ... del recorrido. La muerte de un corredor, y más si tiene 17 años, golpea en el mentón al resto, como a organizadores y a aficionados. El escalofrío es común.

