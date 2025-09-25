La Ertzaintza denuncia a quince personas por los incidentes de La Vuelta
Se exponen a que Antiviolencia les multe con 3.000 o 4.000 euros y les prohíba el acceso a recintos deportivos seis meses
J. Ortiz de Lazcano
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
La Ertzaintza ha denunciado a una quincena de personas ante la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y ... la Intolerancia en el Deporte, conocida como Comisión Antiviolencia, acusadas de participar en los incidentes para sabotear la etapa de La Vuelta Bilbao-Bilbao del 3 de septiembre en protesta por la participación del equipo Israel Premier-Tech. Los acusados se exponen a multas de entre 3.000 y 4.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses. Uno de ellos ha sido denunciado además por atentado a la autoridad tras unos altercados con cuatro ertzainas que resultaron heridos.
Las fuentes consultadas por este periódico concretan que la Policía autónoma ha presentado denuncias por incidentes en tres puntos concretos del recorrido. La primera acusación se ha formulado contra cinco integrantes del grupo de manifestantes que tuvo cinco minutos parado al pelotón en Enekuri en el transcurso de la salida neutralizada. La segunda fue elevada por agentes de la Brigada Móvil contra «cuatro o cinco personas» a las que responsabiliza de la colocación de dos fardos de paja en la carretera en Morga.
La tercera surge por los importantes incidentes vividos en la meta y sus aledaños, en la Gran Vía. Las protestas obligaron a alterar el final de la etapa, que concluyó tres kilómetros antes de lo previsto. Varias personas «reventaron las vallas de protección e irrumpieron en lo que tenía que haber sido el camino de la carrera», según el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. Ante esa situación, el director de La Vuelta, Javier Guillén, adelantó el final de la etapa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.