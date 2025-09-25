Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I por un accidente en Irura sentido Vitoria

La Ertzaintza denuncia a quince personas por los incidentes de La Vuelta

Se exponen a que Antiviolencia les multe con 3.000 o 4.000 euros y les prohíba el acceso a recintos deportivos seis meses

J. Ortiz de Lazcano

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La Ertzaintza ha denunciado a una quincena de personas ante la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y ... la Intolerancia en el Deporte, conocida como Comisión Antiviolencia, acusadas de participar en los incidentes para sabotear la etapa de La Vuelta Bilbao-Bilbao del 3 de septiembre en protesta por la participación del equipo Israel Premier-Tech. Los acusados se exponen a multas de entre 3.000 y 4.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses. Uno de ellos ha sido denunciado además por atentado a la autoridad tras unos altercados con cuatro ertzainas que resultaron heridos.

