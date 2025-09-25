La Ertzaintza denuncia a quince personas por los incidentes de La Vuelta

La Ertzaintza ha denunciado a una quincena de personas ante la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y ... la Intolerancia en el Deporte, conocida como Comisión Antiviolencia, acusadas de participar en los incidentes para sabotear la etapa de La Vuelta Bilbao-Bilbao del 3 de septiembre en protesta por la participación del equipo Israel Premier-Tech. Los acusados se exponen a multas de entre 3.000 y 4.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses. Uno de ellos ha sido denunciado además por atentado a la autoridad tras unos altercados con cuatro ertzainas que resultaron heridos.

Las fuentes consultadas por este periódico concretan que la Policía autónoma ha presentado denuncias por incidentes en tres puntos concretos del recorrido. La primera acusación se ha formulado contra cinco integrantes del grupo de manifestantes que tuvo cinco minutos parado al pelotón en Enekuri en el transcurso de la salida neutralizada. La segunda fue elevada por agentes de la Brigada Móvil contra «cuatro o cinco personas» a las que responsabiliza de la colocación de dos fardos de paja en la carretera en Morga.

La tercera surge por los importantes incidentes vividos en la meta y sus aledaños, en la Gran Vía. Las protestas obligaron a alterar el final de la etapa, que concluyó tres kilómetros antes de lo previsto. Varias personas «reventaron las vallas de protección e irrumpieron en lo que tenía que haber sido el camino de la carrera», según el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. Ante esa situación, el director de La Vuelta, Javier Guillén, adelantó el final de la etapa.