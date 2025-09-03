Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
El presidente de los árbitros, Thierry Diederen y el director técnico de la Vuelta, Kiko García, hablan con los ciclistas para explicarles los incidentes que podían ocurrir antes del comienzo de la etapa. EFE

El equipo Israel sigue «comprometido en correr La Vuelta» pese a las protestas de Bilbao

El Israel-Premier Tech explica que lo ocurrido «es contraproducente para la causa y que ha privado a la afición vasca, una de las mejores del mundo, de disfrutar su final de etapa»

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:44

El Israel-Premier Tech sigue firmemente «comprometido» en continuar corriendo La Vuelta pese a las protestas de los activistas propalestinas que se han sucedido durante ... toda la carrera y se han intesficado en su llegada a Euskal Herria, obligando a la organización a adelantar tres kilómetros la meta en Bilbao este miércoles. «El Israel-Premier Tech es un equipo profesional y sigue comprometido en correr La Vuelta. Cualquier otra cosa sentaría un precedente peligroso en el ciclismo no solo para nuestro equipo», explican.

