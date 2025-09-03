El equipo Israel sigue «comprometido en correr La Vuelta» pese a las protestas de Bilbao

El Israel-Premier Tech sigue firmemente «comprometido» en continuar corriendo La Vuelta pese a las protestas de los activistas propalestinas que se han sucedido durante ... toda la carrera y se han intesficado en su llegada a Euskal Herria, obligando a la organización a adelantar tres kilómetros la meta en Bilbao este miércoles. «El Israel-Premier Tech es un equipo profesional y sigue comprometido en correr La Vuelta. Cualquier otra cosa sentaría un precedente peligroso en el ciclismo no solo para nuestro equipo», explican.

Pese a lo ocurrido, desde el equipo israelí felicitan a la organización y la policía «por poner todo de su parte para crear un ambiente seguro». El Israel-Premier Tech reitera su «respeto por el derecho de todo el mundo a la protesta, siempre y cuando sea de forma pacífica y no ponga en riesgo la seguridad del pelotón». Tal y como consideran que ha sido «la protesta de hoy en Bilbao». También agradecen a la UCI y a los organizadores por «su continuo apoyo y cooperación, así como a los ciclistas que nos han mostrado apoyo en público y privado y, por supuesto, a nuestros aficionados».

En el final del comunicado oficial emitido sobre las 22.15 horas explican que «la actitud de los manifestantes en Bilbao no solo ha sido peligrosa sino contraproducente para la causa. Han privado a la afición vasca, una de las mejores del mundo, de disfrutar del final de etapa que merecían».

Sobre lo ocurrido se han pronunciado muchos protagonistas de La Vuelta. El director técnico, Kiko García, piensa que «solo hay una solución: que el propio equipo de Israel se diera cuenta que estando aquí 𝐍𝐎 facilita la seguridad». La normativa no les permite echarles de la competición.