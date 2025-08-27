Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La operación retorno vuelve a colapsar la muga en Biriatou
El pelotón llega al momento del sprint a la Plaza de la República de Voiron, con la iglesia de Saint Bruno al fondo. AFP

La crono por equipos, en desuso y tan bonita

Turner sorprende a los Alpecin en el sprint y Gaudu arrebata el maillot rojo a Vingegaard gracias al puestómetro la víspera del primer test serio

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

La Vuelta llega este miércoles a su escenario original tras el periplo italiano y francés. Lo hace con una contrarreloj por equipos, disciplina desterrada en ... parte por las carreras de tres semanas... salvo la ronda española, que recurre a ella por cuarta edición consecutiva. Esta vez no inaugura la prueba, como aquel 26 de agosto de 2023 en el que la noche se echó encima de los últimos corredores en las calles de Barcelona. Dos aviones esperaban a los corredores la tarde de ayer en Grenoble tras la etapa para desplazarse a la Ciudad Condal, donde pernoctaron.

