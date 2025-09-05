Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayuso manejó a la perfección la fuga y batió con facilidad al sprint a Javi Romo a escasos metros del apartamento en el que vivió dos veranos. AFP
Vuelta a España

Ayuso entra primero a su redil cántabro

El alicantino logra en Los Corrales de Buelna, donde pasó dos veranos, su segunda victoria en una Vuelta que recupera la calma antes del Angliru

Iván Benito

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El circo ambulante de La Vuelta sigue su camino, con banderas palestinas aquí y allá, gritos de «Netanyahu asesino» en la salida de Laredo pero ... una jornada tranquila. Sin más anomalías que una fuga de 52 ciclistas, manejada a la perfección por Juan Ayuso a través de las carreteras cántabras. Las conoce bien. Por Los Corrales de Buelna y sus alrededores pasó varios veranos de su vida trashumante. Nació en Barcelona y ha vivido en Atlanta, Madrid, Jávea, Bérgamo y ahora en Andorra. Pero también siente el Besaya como suyo. Esa comarca repleta de riachuelos, laderas verdes y riscos. «No soy de aquí, pero le tengo mucho cariño». El feliz redil de un gallo que lleva dos victorias de etapa pese a estar enemistado con su equipo. «A mí me gusta hablar con las piernas», dijo en la meta.

