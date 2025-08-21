Pelotón manchado

Comenta Compartir

Por las redes circula una petición para que protestemos ante Unipublic, empresa organizadora de la Vuelta a España, porque «ha invitado a participar al equipo ... de Israel». En realidad no es la Vuelta la que invita al equipo, es la Unión Ciclista Internacional (UCI) la que le asigna una plaza por méritos deportivos; pero es cierto que la Vuelta, como otras carreras, podría quejarse y presionar a la UCI para que fuera coherente: si excluyó a equipos rusos y bielorrusos tras la invasión de Ucrania, su silencio ante el exterminio que está perpetrando Israel en Gaza muestra un doble rasero y una hipocresía atronadora.

Sería estupendo que la UCI fijara criterios éticos para los patrocinios, pero los organismos del deporte global suelen pringarse hasta las trancas con el dinero de países y empresas que pretenden lavarse la cara. Abriríamos un buen melón: los Emiratos Árabes, Baréin o Arabia Saudí financian equipos poderosos y son monarquías sin libertad de expresión, con torturas y penas de muerte para los disidentes, explotación de trabajadores, discriminación y violencia contra las mujeres, represión de la homosexualidad, crímenes de guerra en Yemen según la ONU... Otros ciclistas lucen el nombre de multinacionales petroquímicas con causas abiertas por daños al medio ambiente y sus estrategias para ocultarlos. Se nos ha quedado un pelotón bonito: era más modesto pero más decente en tiempos de la Central Lechera Asturiana y del Colchón Dormilón.

