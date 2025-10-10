Van der Tuuk, primer fichaje del Euskaltel-Euskadi para la próxima temporada
El neerlandés firma por dos años tras ser stagiaire en la última campaña
Álvaro Vicente
Viernes, 10 de octubre 2025, 12:44
Axel van der Tuuk (2001, Assen) correrá las dos próximas temporadas, 2026 y 2027, con el Euskaltel-Euskadi. El ciclista neerlandés es el primer fichaje ... de la formación naranja cara a la próxima temporada, después de ser stagiaire este año.
El ciclista, en declaraciones ofrecidas por el club, ha confesado que este paso es «un sueño hecho realidad». «Significa mucho para mí. He trabajado muy duro para lograrlo durante los últimos años. Así que estoy muy agradecido por la oportunidad que me da Euskaltel de dar el salto. Además, unirme a mi hermano Danny es increíble. Desde que éramos unos niños aficionados al ciclismo, soñamos con competir juntos, y este es realmente un sueño hecho realidad».
De la misma forma Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, ha calificado a Van der Tuuk como «un corredor curtido, ha competido varios años en la categoría Continental, ya tiene victorias, y lo ha hecho muy bien en carreras ProSeries como Bélgica o Dinamarca, esta última con nosotros. Tiene muchísima calidad para ser un referente y un líder del equipo la próxima temporada, en carreras de un día y vueltas con contrarreloj. Para nosotros es importante tener un corredor de su calidad y tan resolutivo».
