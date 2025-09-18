Usoa Ostolaza reaparece en el Gran Premio de Valona con el quinto puesto
L. C.
San Sebastián
Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00
Las palabras corresponden a Peio Goikoetxea, director del Laboral Kutxa, ayer tras el Gran Premio de Valonia. «La mejor carrera del año, en mi ... opinión. Todo ha salido como teníamos pensado. Todas han estado en su sitio y han aportado. Hemos dado un muy buen nivel».
En su regreso a la competición tras disputar el Tour de Francia, Usoa Ostolaza terminó quinta tras demostrar fuerza suficiente para colarse en el grupo de ocho corredoras que se jugó la victoria. La zarauztarra llega bien al Mundial de Kigali de la semana próxima.
-
Gren Premio de Valonia
-
1. Shari Bossuyt (AG Soudal) 3h28 32
-
2 Karlijn Swkinkels (UAE) m.t.
-
3 Elisa Balsamo (Lidl-Trek) m.t.
-
4 Liane Lippert (Movistar) m.t.
-
5 Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) m.t.
-
54. Irati Aranguren (Laboral K.) a 2 25
-
Gren Premio de Valonia
-
1. Arnaud de Lie (Lotto) 4h30 22
-
2 Emilien Jeannière (TotalE.) m.t.
-
3 Biniam Girmay (Intermarché) m.t.
-
4 Roger Adriá (Red Bull-Bora) m.t.
-
5 Matteo Trentin (Tudor) m.t.
-
9 Alex Aranburu (Cofidis) m.t.
El equipo Israel, presente
La presencia del equipo Israel en la versión masculina del Gran Premio de Valonia no originó ningún problema extradeportivo. El ezkiotarra Alex Aranburu (Cofidis) terminó entre los diez mejores, noveno. Arnaud de Lie venció al sprint en la ascensión que conduce a la ciudadela de Namur.
