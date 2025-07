Los nuevos cascos inteligentes y aerodinámicos que irrumpen en la crono del Tour

La evolución de los cascos en el ciclismo ha sido constante desde los años setenta, cuando los primeros modelos rígidos de plástico y poliestireno expandido ( ... EPS) comenzaron a usarse en competición. Década tras década, los avances en materiales y diseño han hecho cascos más ligeros, seguros y cómodos, hasta llegar a la actual era de la tecnología, donde la aerodinámica y la integración con el cuerpo del ciclista son prioritarias. Los nuevos cascos de contrarreloj, como los utilizados por equipos punteros, presentan formas cada vez más voluminosas y envolventes, buscando reducir al mínimo la resistencia al viento y cerrar el espacio entre la cara y los antebrazos, uno de los puntos críticos para ganar segundos en la lucha contra el crono. La salida del crono del Tour es un escaparate de esta revolución, con formas que recuerdan a lo más futurista posible.

En esta edición del Tour de Francia, la innovación ha tenido nombres propios. Tadej Pogacar ha estrenado el primer casco ciclista diseñado con Inteligencia Artificial, desarrollado por G42 y UAE Team Emirates–XRG. Este modelo marca un antes y un después en la personalización y eficiencia aerodinámica. Asimismo, Movistar Team ha apostado por un aspecto diferente incorporando el trabajo de una psicóloga deportiva para optimizar el rendimiento mental de sus corredores en la crono, demostrando que la innovación no sólo es tecnológica, sino también humana.

El propio Remco Evenepoel ha realizado aportaciones a la firma Specialized para el diseño del casco con visera abierta en el centro que empleó en la contrarreloj. Lo estrenó en el Dauphiné y es una nueva versión del TT5, estrenado en la salida del Tour de Copenhague en 2022 y prohibido posteriormente por la UCI. Esta visera ayuda a conservar una buena visión y el mismo nivel de penetración en el aire.

Aun así, no todas las apuestas han resultado positivas. El equipo Visma-Lease a Bike ha presentado una evolución de su casco aerodinámico, el Eclipse pro de Giro, promocionado como el más rápido de la marca en un 17%. Sin embargo, Vingegaard, ciclista del equipo, no ha logrado los resultados esperados en la crono. «No, no tengo explicación para esto. Antes del inicio de la contrarreloj, todo estaba bien y no hubo problemas sobre su desarrollo», fue la reacción de Grischa Niermann, director del equipo.