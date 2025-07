Ahora sí, sentenciado

Era una de las opciones. Seguramente la más lógica. A nadie le sorprenden exhibiciones como la de este jueves, obra de Pogacar. Súper ambicioso, atacó ... a falta de doce kilómetros con la ayuda de un Narváez sobresaliente y pocos metros más arriba el Tour estaba sentenciado. Ahora sí. Me agarraba a la esperanza de Visma y de Vingegaard, pero toca rendirse ante la evidencia.

Es el gran dominador del ciclismo actual y diría que el mayor talento que ha existido en la historia de este deporte, aunque esa afirmación sea atrevida por mi parte. Además, demuestra una ambición enorme. Dudas, la caída de Toulouse, el poderío de Visma... Argumentos con supuesto fundamento son papel de fumar ante un campeón al que le basta la primera etapa pirenaica para dejar a cada uno en su sitio.

Visma sigue sin nada que perder. Me pongo en la piel de sus directores. Es contraproducente decir a tus corredores que se puede ganar el Tour, pero no animarles a hacer daño, a mover la carrera y a conseguir cosas importantes. Personalmente, no me conformaría con defender el segundo puesto de la general. Todavía queda un montón, aunque al final no te quede otra y debas ajustar tus objetivos al segundo escalón del podio y alguna victoria de etapa más.

Este rendimiento de Pogacar ayuda a valorar en su justa medida los dos Tours ganados por Vingegaard al esloveno del UAE. Es una reflexión necesaria y conveniente.

Queda la pelea por el tercer escalón del podio. Pensaba que Evenepoel andaría mejor, pero tampoco ha flaqueado del todo. Parece que entre Lipowitz y Roglic se atacaban para ver quién era el más fuerte de los dos corredores del Red Bull-Bora. Queda claro que es el alemán. Y varios equipos, por ejemplo Movistar, quedan retratados. El Tour es el Tour y no debe nada a nadie. Te corresponde a tí demostrar de lo que eres capaz y al equipo ajustar sus planteamientos.