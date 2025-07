Comenta Compartir

En una de las etapas de la Tirreno-Adriático, y en mi primer año como profesional, llegué a meta reventado. La bici cruzó la línea ... agarrando casi a los últimos puestos y la sensación que tuve es que me encontraba tremendamente desmoralizado. Flavio Miozzo era por aquel entonces mi director y ya cuando las pulsaciones habían bajado vino a la habitación a animarme. Me acuerdo de sus palabras como si fuera ayer cuando me las dijo. «Es tu primer año. Aquí vienes a aprender y en el ciclismo se aprende sufriendo. Creo que puedes ser un buen corredor pero te voy a dar un consejo: 'Odrio' non mollare mai (nunca te rindas )».

Unas palabras que me llegaron muy dentro y que siempre tuve presente. Por eso mismo es lo que intenté aplicar yo como director con todos mis ciclistas. Lo puedo decir varios años después que aquellas palabras en aquella habitación en Italia fueron de los mejores consejos que me han dado. No solo para el ciclismo, sino también para la vida en general. En esta gran etapa pirenaica, para muchos es posible que sea la etapa reina de este Tour, de nuevo los protagonistas son los de siempre y seguirán siéndolo los demás días. Las fuerzas mandan y los primeros de la clasificación van a ser los que más van a salir en las teles. Ineos sin nada que hacer en la general y sin un líder al que llevar con los primeros, no se rinde y consiguió un buen triunfo con Aresman entre la niebla de Superbagnères. El neerlanés se está mostrando como un ciclista muy activo. Y el que ha demostrado que no se rendirá hasta que le quede un gramo de fuerzas es Jonas Vingegaard, que atacará a Pogacar hasta el final. Preciosa demostración de fuerza de dos grandísimos campeones. Todos dan por hecho que Tadej Pogacar tiene el Tour ganado. O quizá no. Por si acaso, 'Vingegaard non mollare mai'.

