Jon, ponte el casco...

Primera etapa y primera sorpresa. El nerviosismo y el aire de costado cortan a Evenepoel, Roglic y otros favoritos; Philipsen hace bueno el gran trabajo ... de su equipo y muestra su poderío.

El primer esprint es el más importante porque el ganador coge una ventaja psicológica y es el referente a batir. Sería extraño que no repita victoria. Tanto su triunfo, como el tiempo obtenido por Pogacar y Vingegaard es un primer aviso muy importante.

Estas primeras etapas me recuerdan mi primer Tour con el equipo Gewiss. Teníamos a Minali como uno de los sprinters del momento y nos tocaba protegerle en los últimos kilómetros. El peligro y el nerviosismo que se vive en esas etapas del Tour es imposible contarlo sin vivirlo. Dentro, la tensión del esfuerzo y el estrés psicológico hacen que esas etapas sean mucho más exigentes que una de gran montaña para mi gusto. Para colmo, entonces el casco no era obligatorio y muchas veces afrontábamos ese tipo de etapas tan peligrosas sin él.

Cuando mis hijos ven esas imágenes o les cuento alguna de esas batallas me miran como si fuera un hombre de Cromañón. No entienden cómo éramos capaces de correr semejantes riesgos sin la protección del casco. Como es lógico hoy es obligatorio y es impensable que nadie no lo lleve. Por supuesto, a veces en esas etapas solíamos llevarlo pero era una elección difícil, porque entonces esos primeros diseños eran pesados y feos. A nadie nos gustaba ponérnoslo porque nos parecíamos más a Calimero.

Cuando hablaba por teléfono con mi mujer o mi hermano antes de afrontar una de esa etapas, siempre terminaban la conversación pidiéndome una cosa: 'Jon, por favor, mañana ponte el casco'.

Hoy, otra etapa nerviosa pero con dureza en la parte final, con cotas cortas pero muy duras y donde clasicómanos como Van del Poel o Van Aert pueden tener su oportunidad y donde Pogacar, Vingegard y los favoritos aparecerán. Segunda etapa y primera trampa para los favoritos. Veremos si hay otra sorpresa.