Que hablen, aunque sea mal

Sin Merlier envuelto en la caída, Milan consigue su segunda victoria en una bonita etapa donde los escapados, y sobre todo Abrahansen, han puesto en ... apuros al pelotón. En la tercera semana las fuerzas no son las mismas y cuesta controlar esas fugas. Y más si aparece la lluvia y con ella el peligro. Este jueves etapa alpina donde Vingegaard probará de nuevo a Pogaçar. La Madeleine puede ser clave. Sin embargo hoy quería hablar de la polémica por las declaraciones de Riis en contra del Visma.

Les ha criticado por no arropar lo suficiente a Vingegaard y le ha aconsejado que cambie de equipo. Coincidí con Riis en el Gewiss. Era mi primer año y me ayudó mucho. Siempre estaba ahí para darme consejos y asesorarme, pero no estoy nada de acuerdo con él. Creo que Visma está haciendo un Tour brillante, actuando como equipo y apoyando al danés en todo momento. Primero fue la mujer de Vingegaard y ahora Riis. A veces, cuando se habla, aunque sea mal, es buena señal.

El primer año como director del Euskadi Murias solíamos coger escapadas sin opción de triunfo y cumplíamos el guion de equipo humilde. Poco se hablaba de nosotros, pero éramos ambiciosos y, con mucho trabajo, conseguimos ganar a esos grandes equipos World Tour. Cuando lo hicimos en carreras como la Vuelta a España, esos directores que antes venían a decirme lo bien que lo hacíamos fueron los más críticos y ya no venían a felicitarnos. Incluso hablaban mal de nosotros. No veían con buenos ojos que el pequeño batiera al grande. Vingegaard está haciendo un gran Tour, apoyado en un buen equipo con una actitud muy valiente y por eso, repito, no entiendo esas críticas.

Aunque no tenga nada que ver con lo que yo viví con mi equipo, cuando hablan de uno, aunque sea mal, es porque genera envidias y es señal de que estás haciendo ruido. Visma está haciendo un gran Tour y este jueves tiene una nueva oportunidad de seguir demostrándolo.