Evenepoel: «No tengo ni idea de qué me pasa»

Bruno Parcero San Sebastián Sábado, 19 de julio 2025, 20:30 Comenta Compartir

Remco Evenepoel se ha referido a su abandono de hoy en el Tour de Francia durante la ascensión al Tourmalet: «Puedo tener un mal día. ... Pero tres días seguidos no es algo que normalmente conozco, así que era la mejor opción no seguir», ha asegurado en el autobús del equipo. «En realidad fue Klaas (su director) quien me dijo que me detuviera. No tengo ni idea de qué me pasa. Todavía no puedo decir nada de eso. Ahora investigaremos y lo veremos».

El ciclista belga ha recordado que tuvo «un invierno horrible. Tal vez haya algo en el cuerpo. No puedo decir nada en este momento». Recordó que en ese tiempo «no pude hacer ningún entrenamiento. No podía soportar nada de intensidad. Fatiga, el cuerpo que no es lo suficientemente bueno este año, puede ser cualquier cosa… no puedo decir una cosa en concreto. Gané una etapa en este Tour y me retiré siendo tercero. Hasta el día de hoy me veía bastante bien, pero hoy realmente no iba. Podría haber seguido en el pelotón y seguir adelante, pero quién sabe, puede que me meta más cansancio en el cuerpo y ya no estoy para el Mundial de septiembre».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión