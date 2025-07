Evenepoel, 50 años después de Merckx

«Sospecho que a Vingegaard le faltó potencia», afirman en Visma

La contrarreloj desbarató buena parte de los planes de Vingegaard y su equipo, Visma, cuyos responsables no acababan de detectar las razones de lo ocurrido en Caen. «No, no tengo explicación para esto», fue la reacción inicial del director Grischa Niermann. «Antes del inicio de la contrarreloj, todo estaba bien y no hubo problemas durante su desarrollo».

«¿Si nos hizo alguna señal durante la prueba? No puede hablarnos en una contrarreloj, así que no», añadió Niermann. «Vimos cómo su registro ya estaba por detrás en el primer punto intermedio y continuó perdiendo tiempo durante toda la etapa».

Acababa de concluir la etapa. «Todavía no he hablado con él, pero claro que esperábamos más. En cuanto a la estrategia, no hubo ningún problema. Sospecho que a Jonas simplemente le faltó potencia».

Tampoco se escudó Niermann en el viento. «No, eso era algo que todos soportaban. No nos lo esperábamos en absoluto, pero ocurrió, y tenemos que seguir adelante. Mañana lucharemos de nuevo».

«Esto no cambia nuestro planteamiento», subrayó el director del Visma. «Seguiremos adelante, aunque ahora estemos a 1:13. Tenemos que reducir ese tiempo si Jonas quiere ganar el Tour».