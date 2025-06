Aranburu cambia la aproximación al Tour

Alex Aranburu lleva un mes sin competir. Su última carrera fue el Tro-Bro Léon, en el departamento francés de Finisterre, el 11 de mayo. ... En junio se ha saltado el Dauphiné y la Vuelta a Suiza, citas apropiadas para adquirir rodaje con vistas al Tour de Francia.

Pero no hay motivo para la preocupación. La larga ausencia no se debe a ningún problema físico ni de salud. Tiene su explicación. La da el propio ciclista ezkiotarra: «Como el equipo añadió a mi calendario inicial las cuatro clásicas de Bretaña la segunda semana de mayo, mi periodo de descanso se retrasó y he necesitado más tiempo para la puesta a punto».

El planteamiento inicial de Aranburu y su equipo, Cofidis, consistía en hacer un parón en la actividad tras la disputa de la Eschborn-Frankfurt en Alemania el 1 de mayo para centrarse en la preparación del Tour. Sin embargo, los responsables de la formación gala se decantaron por dilatar semana y media la primera parte de la campaña con cuatro carreras seguidas en cuatro días del 8 al 11: Boucle de l'Aulne, Tour de Finisterre, Morbihan, donde sufrió una caída en el sprint final, y la citada Tro-Bro Léon.

Aranburu reaparecerá en los campeonatos de España, programados del viernes al domingo de la semana próxima en Granada con una novedad reseñable. El título contrarreloj se dilucidará en una cronoescalada de 14 kilómetros en las carreteras de Sierra Nevada, sobre un desnivel positivo de 727 metros. Donde Aranburu estará con toda seguridad es en la prueba de fondo en ruta para defender el título obtenido el año pasado en San Lorenzo de El Escorial después de tres medallas de bronce consecutivas entre 2021 y 2023.

Solo dos vueltas

Alex Aranburu suma esta temporada 32 jornadas de competición, de las que solo 13, menos de la mitad, corresponden a vueltas. Disputó la Tirreno-Adriático en marzo y la Itzulia en abril. El resto corresponden a carreras de un día. Su mejor resultado ha sido la victoria en Beasain, al lado de casa, en la tercera etapa de la ronda vasca, con el recordado episodio de la rotonda.

También se clasificó cuarto en la Flecha Brabanzona, su puesto más destacado en clásicas este 2025, y séptimo en la general de la Itzulia, una semana en la que se codeó con los mejores en la mayor parte del recorrido.