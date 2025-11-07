Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclistas en el Velódromo de Anoeta. JOSE MARI LOPEZ
Ciclismo

La temporada de pista, con novedades y alta participación

El calendario arranca mañana, constará de nueve pruebas y será puntuable para la nueva liga puesta en marcha por la Federación Española

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tras el paréntesis de la campaña pasada, el ciclismo en pista regresa al Velódromo de Anoeta. El Gipuzkoa Saria comienza mañana, con un programa de ... nueve reuniones –hasta el 18 de enero– en las que vuelve a haber una inscripción alta. También hay una novedad organizativa: las tres primeras jornadas serán puntuables para la nueva liga de pista puesta en marcha por la Federación Española con el objetivo de dar puntos para clasificarse para el campeonato estatal, lo que atraerá participantes de otros territorios y elevará el nivel deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  3. 3 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  4. 4 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  5. 5 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  6. 6

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  7. 7 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  8. 8

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  9. 9

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  10. 10

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La temporada de pista, con novedades y alta participación

La temporada de pista, con novedades y alta participación