Remco Evenepoel dobla a Tadej Pogacar

La imagen de la temporada. Una fotografía para la historia del ciclismo. En Ruanda, en el primer Mundial de ciclismo disputado en tierras africanas. Remco ... Evenepoel dobla en la contrarreloj a Tadej Pogacar, que había tomado la salida dos minutos y medio antes. Sucede a falta de dos kilómetros de los cuarenta y medio del recorrido, en un tramo adoquinado, en subida, en un terreno donde el esloveno ha hecho sufrir al belga en numerosas ocasiones.

Pogacar, desbordado el día de su 27 cumpleados, trata de seguir de Evenepoel, que le suelta. Van a dos velocidades distintas. El campeón roza los 49 km/hora (48,948) de media en un recorrido duro con cuatro subidas de cierta envergdura. El cuádruple vencedor del Tour de Francia, humanizado en esta ocasión, se queda en 46,492 km/h.

«Me he encontrado muy bien», asegura Evenepoel camino al podio para vestirse su tercer maillot arcoíris en esta modalidad, además consecutivo. Se queda a uno de Fabian Cancellara y Tohy Martin en una prueba creada en 1994 y con una historia todavía corta en comparación con otras.

Evenepoel acababa de firmar una memorable crono para la historia. Porque dobla a uno de los dos o tres mejores corredores de la historia del ciclismo y por su dominio: 44 segundos de ventaja a su inmediato rival en el kilómetro 10, 1:07 en el 24, 1:25 en el 31 y, con el pescado vendido, 1:14 en la línea de meta. El resto, a un mundo.

Pogacar, el primero en felicitar al vencedor nada más cruzar la línea de meta, declara sentirse «decepcionado» por el doblaje. «Chapeau para Remco», añade sin rendirse. «Mañana será otro día. Estoy preparado para la carrera de fondo en ruta del próximo domingo».

Pogacar acaba cuarto por detrás de un excelente Jay Vine, plata, e Ilan van Wilder, bronce con un solo segundo de ventaja sobre el número uno mundial. Isaac del Toro confirma su progresión con un notable quinto puesto a sus 21 años. ¡Vaya temporada del mexicano!

El resultado de una contrarreloj en la que no tomó finalmente la salida Roglic hace crecer aún más la expectación para la prueba en línea. ¿De qué será capaz un Pogacar con ganas de revancha ante un Evenepoel con este nivel?

Reusser, en mujeres

Las mujeres de Movistar obtienen mejores resultados que los hombres. En su primera aparición tras la retirada en el Tour de Francia, la suiza Marlen Reusser es la nueva campeona del mundo contrarreloj tras doblegar al dúo neerlandés Van der Breggen-Vollering.