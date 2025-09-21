Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Evenepoel señala su tercera victoria en un Mundial contrarreloj tras doblar a Pogacar, que aparece a su espalda. Eurosport

Remco Evenepoel dobla a Tadej Pogacar

El belga rebasa al mejor corredor del mundo, que había salido dos minutos y medio antes, para ganar su tercer maillot arcoíris de contrarreloj

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:35

La imagen de la temporada. Una fotografía para la historia del ciclismo. En Ruanda, en el primer Mundial de ciclismo disputado en tierras africanas. Remco ... Evenepoel dobla en la contrarreloj a Tadej Pogacar, que había tomado la salida dos minutos y medio antes. Sucede a falta de dos kilómetros de los cuarenta y medio del recorrido, en un tramo adoquinado, en subida, en un terreno donde el esloveno ha hecho sufrir al belga en numerosas ocasiones.

