La primera de las cinco pruebas guipuzcoanas de ciclo-cross, el sábado en Tolosa

La temporada guipuzcoana de ciclo-cross comienza a rodar este sábado en Tolosa, en cuyo circuito de Usabal tendrá lugar la cuarta edición del Memorial ... Pablo Arsuaga-Garaje Tolosa saria. La primera de las cuatro carreras del programa, la master 40-50-60, dará comienzo a las 9.00 horas. A continuación tomarán el relevo los cadetes chicos y chicas a las 10.00. Los júniors junto a las open mujeres saldrán a las 11.00 y cerrarán los open y master 30 a partir de las 12.15.

Tolosa da el pistoletazo de salida a una campaña invernal con otras cuatro citas en Gipuzkoa. La siguiente será doble en un margen de 48 horas: Elgoibar, nueva en el calendario, el sábado 8 de noviembre y Ormaiztegi, la única de carácter internacional, el domingo 9. Tras el paréntesis del pasado año a causa del parón del ciclismo en el territorio, la localidad de Iñaki Maiora y los Izagirre recupera un evento de nivel alto y que acostumbra a reunir a numeroso público.

Quedarán para diciembre dos compromisos más. Ataun se sumará al ciclo-cross el sábado 20 con los campeonatos de Gipuzkoa, mientras que los títulos de Euskadi se repartirán en Segura el último domingo del año, el día 28.

Tres en el Goierri

Cabe subrayar que tres de las cinco carreras tendrán lugar en la comarca del Goierri, sustento de la modalidad en estos momentos.

La Federación Guipuzcoana ha llevado a cabo recientemente tres jornadas de tecnificación. Han sido en Arroa Goikoa, Elgoibar y Tolosa, con la participación de 57 chicos y chicas de edad juvenil y cadete como mínimo en una de ellas. Buena parte de ellos han repetido. Es una cifra prometedora.

Además, un grupo de diez acudió el pasado fin de semana a pruebas burgalesas. El juvenil Jokin Pozo se clasificó séptimo en Medina de Pomar y séptimo en Villarcayo, donde Aitor Murguzur acabó séptimo. En cadetes toca destacar el cuarto puesto de Katixa Navarro en Medina, los sextos de Maixa Odriozola y Jone del Teso, así como dos octavos de Aimar Irizar.