Irati Aranguren, durante el Memorial Pablo Arsuaga. Maider Orbegozo

La primera de las cinco pruebas guipuzcoanas de ciclo-cross, el sábado en Tolosa

El Memorial Pablo Arsuaga-Garaje Tolosa saria da comienzo a la temporada a la temporada de ciclo-cross

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:30

Comenta

La temporada guipuzcoana de ciclo-cross comienza a rodar este sábado en Tolosa, en cuyo circuito de Usabal tendrá lugar la cuarta edición del Memorial ... Pablo Arsuaga-Garaje Tolosa saria. La primera de las cuatro carreras del programa, la master 40-50-60, dará comienzo a las 9.00 horas. A continuación tomarán el relevo los cadetes chicos y chicas a las 10.00. Los júniors junto a las open mujeres saldrán a las 11.00 y cerrarán los open y master 30 a partir de las 12.15.

