Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pogacar, a por la quinta. RCS
Ciclismo

¿Dónde atacará Pogacar para su quinto Giro de Lombardía?

El esloveno es el gran favorito para la 'Clásica de las hojas muertas', en la que aspira a igualar el récord de victorias del 'campionissimo' Coppi

Luca Corsi

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Desde Bérgamo, la ciudad de Gimondi, no se escuchan las campanas de la iglesia de la Madonna del Ghisallo. El Giro de Lombardía cierra hoy ( ... Eurosport 2-desde las 10.30 horas) la temporada de gran ciclismo. La carrera parte de Como y llega a Bérgamo, así que la subida sagrada de la 'Clásica de las hojas muertas' se afronta este año de salida. El quinto monumento puede unir al primer gran campeón de la historia moderna con el último, dos de los más grandes de todos los tiempos: Fausto Coppi, no por nada conocido como el 'campionissimo' y Tadej Pogacar (UAE), que si gana hoy igualará el récord de cinco victorias en Lombardía del legendario ciclista piamontés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  3. 3

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  4. 4

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  5. 5 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  6. 6 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  7. 7

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  8. 8

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  9. 9 La joya de la colección de 50 años de Zara se fabrica en Gipuzkoa: una tabla de surf rosa por 1.800 euros
  10. 10

    La Behobia - San Sebastián cambiará el sistema de reparto de dorsales: Habrá sorteo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Dónde atacará Pogacar para su quinto Giro de Lombardía?

¿Dónde atacará Pogacar para su quinto Giro de Lombardía?