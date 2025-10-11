¿Dónde atacará Pogacar para su quinto Giro de Lombardía?

Desde Bérgamo, la ciudad de Gimondi, no se escuchan las campanas de la iglesia de la Madonna del Ghisallo. El Giro de Lombardía cierra hoy ( ... Eurosport 2-desde las 10.30 horas) la temporada de gran ciclismo. La carrera parte de Como y llega a Bérgamo, así que la subida sagrada de la 'Clásica de las hojas muertas' se afronta este año de salida. El quinto monumento puede unir al primer gran campeón de la historia moderna con el último, dos de los más grandes de todos los tiempos: Fausto Coppi, no por nada conocido como el 'campionissimo' y Tadej Pogacar (UAE), que si gana hoy igualará el récord de cinco victorias en Lombardía del legendario ciclista piamontés.

En realidad, no hay otro favorito que no sea el esloveno, ganador de las últimas cuatro ediciones de forma consecutiva, en el mismo sentido que la carrera de hoy en 2021 y 2023 y en dirección opuesta en 2022 y 2024. Le da igual Como-Bérgamo, que Bérgamo-Como. Más que el nombre del ganador, lo que genera interés es saber dónde lanzará su ataque Pogacar. Últimamente todas sus cabalgadas son de cien kilómetros, metro arriba metro abajo. En las enfervorizadas discusiones de los tifosi en las cafeterías de Bérgamo, donde cuelgan los maillots celestes del Salvarani o del Bianchi que lucía Gimondi, o el arcoíris del campeón bergamasco, el mismo que luce hoy Pogacar, se litiga por precisar el punto exacto de su arrancada inexorable.

No pocos apuestan por la subida adoquinada al 12% de pendiente a Bérgamo Alta, por la belleza simbólica de las murallas y puertas medievales de la ciudad; otros, más racionales, señalan el Passo di Granda (9,6 kilómetros al 7,1%), a 32; alguno se atreve a aventurar que volará en solitario desde el Passo della Crocetta (11 km al 6,2%), a 80 de Bérgamo. Todos sueñan, sin embargo, con un ataque memorable en la Madonna del Ghisallo (8,8 km al 3,9%), donde el párroco de la iglesia hará sonar las campanas al paso de los ciclistas como cada año, para recorrer 200 kilómetros en solitario de la meta...

Una gesta imposible, como la de Coppi en San Remo en 1946 atacando casi a la salida de Milán, antes del Turchino, en invierno, a más de 150 kilómetros de meta, y yéndose en solitario con tanta ventaja que paró a tomar un café en el Caffe Liguri Pasticceria de Imperia, antes de continuar hasta meta y ganar junto al mar, ya en primavera, con 14 minutos de ventaja sobre el segundo.

Evenepoel y Pidcock

No hay más favorito que Pogacar, pero el ciclismo exige respeto a los rivales y no se puede minusvalorar a grandes corredores como Remco Evenepoel (Soudal) o Tom Pidcock (Q36.5). El UAE, además, cuenta con la alternativa de Isaac del Toro, ganador esta semana del Giro del Piamonte. Ben Healy (EF), Paul Seixas (Decathlon) o Julian Alaphilippe (Tudor) buscarán la sorpresa.

En la línea de salida, tres corredores guipuzcoanos: Ion Izagirre y Alex Aranburu, en busca de puntos para el Cofidis, y Xabier Mikel Azparren, escudero de Pidcock en el Q36.5.